Российские новобранцы живут на поле боя в Украине в среднем 30 минут, — глава ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Ратклифф заявляет, что украинские беспилотники с искусственным интеллектом оставляют российским военным считанные минуты жизни, как только они попадают на поле боя.

"Наши разведывательные данные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывающего на поле боя в Украину, оценивается в 20-30 минут", — заявил глава Центрального разведывательного управления на саммите по обороне и инновациям в Пенсильвании на этой недели, сообщает Bloomberg.

Ратклифф добавил, что дроны с искусственным интеллектом стали "специализированными и недорогими машинами для убийства".

Несмотря на значительное преимущество России в численности войск по сравнению с меньшей по размеру Украиной, Киеву удалось ограничить продвижение Москвы отчасти благодаря инновациям в области ударных беспилотников.

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Американские официальные лица утверждают, что Россия теряет около 7000 солдат в неделю. А президент Украины Владимир Зеленский заявил , что более 80% "целей противника" уничтожаются беспилотниками.

Заявления Ратклиффа прозвучали на фоне того, как Вашингтон и его союзники рассматривают возможность выделения нового финансирования украинским программам по разработке беспилотников и стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем с искусственным интеллектом.

Напомним, ранее высокопоставленный генерал ВВС США признал, что у американских военных отсутствуют адекватные средства защиты собственных авиабаз от вторжений беспилотников. И ведомство до сих пор не определило, что вообще потребуется для решения этой проблемы.

А тем временем украинские дроны атакуют теневые танкеры РФ в Черном и Азовском морях.