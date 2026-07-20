Троє загиблих і масштабна пожежа: у ДСНС показали наслідки удару РФ по Одесі

20 липня Одеса зазнала чергового терористичного обстрілу з боку російських окупантів.

Ворог завдав удару по цивільному підприємству, повідомили в ДСНС.

В результаті нападу загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення, серед них — дитина. Двох постраждалих госпіталізували, і стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя.

Після прильоту на території приватного підприємства спалахнула масштабна пожежа, загорілася господарська техніка. Також пошкоджено газопровід.

Рятувальники вже загасили вогонь.

Як повідомляє "Думська", завтра, 21 липня, у місті оголошено день жалоби.

Також сьогодні під атакою опинився Одеський район. Збройні сили РФ завдали удару по одному з населених пунктів, внаслідок чого загорівся дах двоповерхового будинку.

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В іншому населеному пункті постраждали ще два будинки, гараж та легковий автомобіль. Також пошкоджено сонячні панелі одного з підприємств.

Поранено трьох осіб — двох жінок та дівчинку віком 1 рік 10 місяців. Одну з жінок госпіталізовано. Дитині надали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 18 липня росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час ліквідації наслідків атаки ЗС РФ обстріляли рятувальників. Крім того, в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торгове судно під прапором Антигуа та Барбуди.

Увечері 16 липня окупанти обстріляли Одесу ракетами, влучивши в район житлової забудови. Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі, є загиблі та поранені.