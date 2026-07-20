Трое погибших и масштабный пожар: в ГСЧС показали последствия удара РФ по Одессе

20 июля Одесса подверглась очередному террористическому обстрелу стороны российских оккупантов.

Враг атаковал гражданское предприятие, сообщили в ГСЧС.

В результате атаки погибли три человека, еще шесть ранены, в том числе ребенок. Двух пострадавших госпитализировали, и состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни.

После прилета на территории частного предприятия вспыхнул масштабный пожар, загорелась хозяйственная техника. Также повреждена газовая магистраль.

Спасатели уже ликвидировали огонь.

Как сообщает "Думская", завтра, 21 июля, в городе объявлен день траура.

Также сегодня под атакой был Одесский район. ВС РФ ударили по одному из населенных пунктов, в результате чего загорелась крыша двухэтажного дома.

Відео дня

В другом населенном пункте пострадали еще два дома, гараж и легковой автомобиль. Также повреждены солнечные панели одного из предприятий.

Ранены три человека — две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказали амбулаторно.

Напомним, 18 июля россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время ликвидации последствий атаки ВС РФ обстреляли спасателей. Кроме того, в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

Вечером 16 июля оккупанты обстреляли Одессу ракетами, поразив район жилой застройки. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.