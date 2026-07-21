Масований обстріл України: виникли масштабні пожежі, є жертви (фото)

Російські війська протягом доби атакували щонайменше вісім областей України. Під ударами опинилися Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Чернігівська області. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених, пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, інша цивільна інфраструктура та виникли масштабні пожежі.

Фокус зібрав дані з повідомлень обласних військових адміністрацій про наслідки російських атак за минулу добу.

Запорізька область

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Загалом протягом доби російські війська завдали 1028 ударів по 54 населених пунктах області.

За його словами, окупанти здійснили 31 авіаудар, атакували регіон 713 безпілотниками різних типів, тричі застосували реактивні системи залпового вогню та завдали 281 артилерійського удару. До влади надійшло 206 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури, автомобілів і господарських будівель.

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Обстріл Запорізької області 20 липня Фото: Запорізька ОВА

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що за добу в області загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Серед постраждалих є діти.

У Павлограді внаслідок ранкового удару загинули двоє людей, ще 16 постраждали. На Нікопольщині поранення отримала 81-річна жінка, а також були пошкоджені інфраструктура, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок і автомобіль. Росіяни також атакували Синельниківський та Криворізький райони, де виникли пожежі й були пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та комбайн.

Робота пожежників на Дніпропетровщині Фото: Дніпропетровська ОДА

Херсонська область

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби під дроновими атаками та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів області, зокрема Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, шість приватних будинків, магазин, автозаправну станцію, сільськогосподарську техніку, тролейбус і приватні автомобілі. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 16 були поранені.

Миколаївська область

Начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що область атакували ударними безпілотниками типу Shahed та FPV-дронами.

В Очакові поранення отримали дві жінки віком 48 і 55 років. Одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості, інша лікується амбулаторно. Також були пошкоджені адміністративні та офісна будівлі, відділення банку, торговельний заклад, трансформаторна підстанція, лінія електропередачі та автомобіль. У Миколаївському районі через удар FPV-дрона пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські війська атакували цивільне підприємство. Унаслідок удару загинули троє людей.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до восьми. Двох людей госпіталізували, ще шістьом медичну допомогу надали амбулаторно. Також через обстріл загорілася техніка та була пошкоджена газова магістраль. Загалом внаслідок атаки постраждали 11 людей — троє загинули, восьмеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

Атака на цивільне підприємство Одещини Фото: Одеська ОВА

Сумська область

Увечері 20 липня російські війська атакували житловий сектор Сум реактивним безпілотником. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до трьох, а пізніше — до шести. Поранення дістали двоє дорослих і четверо дітей.

У лікарнях залишаються 8-річний хлопчик і 16-річна дівчина, їхні травми не є важкими. Іншим постраждалим надали медичну допомогу без госпіталізації.

Після першого удару росіяни завдали ще двох атак по тому самому району міста. Внаслідок одного з влучань спалахнула масштабна пожежа на території торговельного центру. За даними очільника Сумської ОВА Олега Григорова, усі удари припали по цивільних об'єктах, а ліквідацію наслідків ускладнювали повторні атаки ворожих безпілотників.

Харківська область

Увечері 20 липня та вночі 21 липня російські ударні безпілотники кілька разів атакували Харків. За даними міського голови Ігоря Терехова, два влучання зафіксували в Шевченківському районі, ще одне — у Київському.

Попередньо, внаслідок удару БпЛА "Італмас" у Немишлянському районі загорівся приватний житловий будинок. Інформації про постраждалих не повідомлялося.

Чернігівська область

Уранці 21 липня російські безпілотники атакували Чернігів. За даними начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, один із дронів влучив в адміністративну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

За уточненою інформацією, постраждала одна людина. Попередньо, вона дістала мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, 18 липня російські війська вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Під час ліквідації наслідків атаки окупанти повторно обстріляли рятувальників. Того ж дня в акваторії Чорного моря під удар потрапило іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

Також увечері 16 липня РФ завдала ракетного удару по району житлової забудови в Одесі. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі, є загиблі та постраждалі.