Массированный обстрел Украины: возникли масштабные пожары, есть жертвы (фото)

Российские войска за сутки атаковали как минимум восемь областей Украины. Под ударами оказались Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых, повреждены жилые дома, административные здания, другая гражданская инфраструктура, а также возникли масштабные пожары.

Фокус собрал данные из сообщений областных военных администраций о последствиях российских атак за последние сутки.

Запорожская область

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате ударов по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, ещё 16 получили ранения. Всего за сутки российские войска нанесли 1028 ударов по 54 населённым пунктам области.

По его словам, оккупанты нанесли 31 авиаудар, атаковали регион 713 беспилотниками различных типов, трижды применили реактивные системы залпового огня и нанесли 281 артиллерийский удар. В органы власти поступило 206 сообщений о повреждении жилых домов, инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

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Обстрел Запорожской области 20 июля Фото: Запорожская ОВА

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что за сутки в области погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

В Павлограде в результате утреннего удара погибли два человека, ещё 16 получили ранения. В Никопольском районе ранения получила 81-летняя женщина, а также были повреждены объекты инфраструктуры, спортивная школа, кафе, многоквартирный дом и автомобиль. Россияне также атаковали Синельниковский и Криворожский районы, где возникли пожары и были повреждены частные дома, магазин, автомобили и комбайн.

Работа пожарных в Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА

Херсонская область

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что в течение суток десятки населенных пунктов области, в том числе Херсон, подвергались атакам дронов и артиллерийским обстрелам.

По его словам, российские войска наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, жилым кварталам, повредили многоэтажное здание, шесть частных домов, магазин, автозаправочную станцию, сельскохозяйственную технику, троллейбус и частные автомобили. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 16 получили ранения.

Николаевская область

Глава Николаевской областной государственной администрации Георгий Решетилов сообщил, что область подверглась атаке ударных беспилотников типа Shahed и FPV-дронов.

В Очакове ранения получили две женщины в возрасте 48 и 55 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, другая проходит амбулаторное лечение. Также были повреждены административные и офисные здания, отделение банка, торговое заведение, трансформаторная подстанция, линия электропередачи и автомобиль. В Николаевском районе в результате удара FPV-дрона поврежден частный дом, пострадавших нет.

Одесская область

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали гражданское предприятие. В результате удара погибли три человека.

Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до восьми. Двоих человек госпитализировали, ещё шестерым оказали медицинскую помощь амбулаторно. Также в результате обстрела загорелась техника и была повреждена газовая магистраль. Всего в результате атаки пострадали 11 человек — трое погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести.

Нападение на гражданское предприятие в Одесской области Фото: Одесская ОВА

Сумская область

Вечером 20 июля российские войска атаковали жилой район Сум с помощью реактивного беспилотника. Сначала сообщалось о двух пострадавших, затем их число возросло до трёх, а позже — до шести. Ранения получили двое взрослых и четверо детей.

В больницах остаются 8-летний мальчик и 16-летняя девочка, их травмы не являются тяжелыми. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь без госпитализации.

После первого удара россияне нанесли ещё два удара по тому же району города. В результате одного из попаданий на территории торгового центра вспыхнул масштабный пожар. По данным главы Сумской областной государственной администрации Олега Григорова, все удары пришлись по гражданским объектам, а ликвидацию последствий затрудняли повторные атаки вражеских беспилотников.

Харьковская область

Вечером 20 июля и ночью 21 июля российские ударные беспилотники несколько раз нанесли удары по Харькову. По данным мэра Игоря Терехова, два попадания зафиксированы в Шевченковском районе, ещё одно — в Киевском.

По предварительным данным, в результате удара БПЛА "Италмас" в Немишлянском районе загорелся частный жилой дом. Информации о пострадавших не поступало.

Черниговская область

Утром 21 июля российские беспилотники атаковали Чернигов. По данным начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского, один из дронов попал в административное здание, в результате чего возник пожар.

По уточненным данным, пострадал один человек. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, акубаротравму и острую стрессовую реакцию.

Напомним, 18 июля российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время ликвидации последствий атаки оккупанты повторно обстреляли спасателей. В тот же день в акватории Чёрного моря под удар попало иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

Кроме того, вечером 16 июля РФ нанесла ракетный удар по району жилой застройки в Одессе. В результате атаки в городе возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.