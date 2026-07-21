Радник Зеленського анонсував важливі заяви: у Раді роблять натяки щодо Драпатого

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин анонсував важливі рішення глави держави, які будуть ухвалені найближчим часом.

Відповідаючи на запитання Дмитра Козятинського, якого називають одним із ініціаторів протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, щодо того, коли з’явиться якась серйозна комунікація, Литвин написав у Х:

"Щойно відбулася одна, майже вирішальна, зустріч, і тепер от триває інша, фактично вирішальна зустріч. Одразу по рішеннях буде комунікація".

Більше він не наводив жодних інших подробиць.

У коментарях гадали, що це буде. Є припущення, що Зеленський поверне Федорова або ж звільнить Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Інтригу підігрів і народний депутат Ярослав Железняк. У своєму Telegram-каналі він опублікував знімок, на якому Зеленський тисне руку командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Михайлу Драпатому.

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"Наші джерела повідомляють, що завтра можуть з’явитися хороші новини, і слід звернути увагу саме на це фото", — йдеться у дописі.

Зазначимо, що Драпатий публічно виступив на захист Михайла Федорова після його відставки. Він заявив, що реформи, розпочаті в останні місяці, вже дали результат для військ, а їхнє продовження не повинно залежати від зміни керівництва Міністерства оборони.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Через пів години Железняк додав:

"Так, на фото Михайло Драпатий. Тож, якщо так — це прям буде успіх багатьох людей, і навіть я скажу, що "людей справді почули". Але поки не вийде офіційно — не повірю. І точно не стверджую як факт!!!".

Тим часом, поки громадськість гадає, які чергові рішення ухвалить президент, у ЗМІ з’являється дедалі більше інформації про протистояння Федорова та Сирського. Так, вже звільнений міністр оборони заявляв, що головнокомандувач ЗСУ не готовий особисто, відкрито й прямо говорити про проблеми:

"Він готовий особисто ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось у ЗМІ замовив якусь кампанію, а не бачити проблему в тих подіях, що відбуваються", — казав він на брифінгу.

У свою чергу ветеран російсько-української війни та колишній військовополонений Євген Шибалов повідомив, що повернув президенту Володимиру Зеленському свою єдину військову нагороду — знак "За незламність". Таке рішення він пояснив незгодою з діями головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та висловив солідарність з військовослужбовцями, які, за його словами, зазнають тиску з боку командування.

Сирський деякий час зберігав мовчання, але потім все ж виступив публічно. Він вибачився перед Михайлом Федоровим за те, що буває "жорстким", і пояснив кілька моментів, через які до нього й виникли претензії. Він пояснив, що йому "нецікава робота зі ЗМІ", адже він не будує імідж і не має політичних амбіцій, а займається війною 24/7, але через те, що його мовчання "трактують як згоду", вирішив висловитися.

Він спростував інформацію про свій конфлікт із міністром оборони.