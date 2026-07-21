Советник Зеленского анонсировал важные заявления: в Раде делают намеки насчет Драпатого

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин объявил о важных решениях главы государства, которые будут приняты в ближайшее время.

Отвечая на вопрос Дмитрия Козятинского, которого называют одним из инициаторов протестов против отставки министра обороны Михаила Федорова, о том, когда появится какая-либо серьёзная информация, Литвин написал в Х:

"Только что состоялась одна, почти решающая, встреча, и сейчас проходит другая, фактически решающая встреча. Сразу после принятия решений будет коммуникация".

Больше он не приводил никаких других подробностей.

В комментариях гадали, что это будет. Есть предположение, что Зеленский вернет Федорова или же уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Интригу подогрел и народный депутат Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он опубликовал снимок, на котором Зеленский жмет руку командующему Объединенными силами ВСУ Михаилу Драпатому.

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"Наши источники сообщают, что завтра могут появиться хорошие новости, и нужно обратить внимание именно на эту фотографию", — говорится в посте.

Отметим, что Драпатый публично выступил в защиту Михаила Федорова после его отставки. Он заявил, что реформы, начатые в последние месяцы, уже принесли результаты для войск, а их продолжение не должно зависеть от смены руководства Министерства обороны.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Через полчаса Железняк добавил:

"Да, на фото — Михаил Драпатый. Так что, если это так — это станет настоящим успехом для многих людей, и я даже скажу, что "людей действительно услышали". Но пока это не будет официально объявлено — не поверю. И точно не утверждаю это как факт!!!".

Тем временем, пока общественность гадает, какие очередные решения примет президент, в СМИ появляется всё больше информации о противостоянии Федорова и Сырского. Так, уже уволенный министр обороны заявлял, что главнокомандующий ВСУ не готов лично, открыто и прямо говорить о проблемах:

"Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то в СМИ заказал какую-то кампанию, а не видеть проблему в тех событиях, которые происходят", — говорил он на брифинге.

В свою очередь ветеран российско-украинской войны и бывший военнопленный Евгений Шибалов сообщил, что вернул президенту Владимиру Зеленскому свою единственную военную награду — знак "За несокрушимость". Такое решение он объяснил несогласием с действиями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и выразил солидарность с военнослужащими, которые, по его словам, подвергаются давлению со стороны командования.

Сырский некоторое время хранил молчание, но затем всё же выступил публично. Он извинился перед Михаилом Федоровым за то, что бывает "жёстким", и объяснил несколько моментов, из-за которых к нему и возникли претензии. Он пояснил, что ему "неинтересна работа со СМИ", ведь он не строит имидж и не имеет политических амбиций, а занимается войной 24/7, но из-за того, что его молчание "трактуют как согласие", решил высказаться.

Он опроверг информацию о своем конфликте с министром обороны.