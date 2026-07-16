Решение принималось "вопреки системе": Драпатый публично поддержал Федорова после его отставки

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый публично встал на защиту Михаила Федорова после его отставки с поста министра обороны. Он заявил, что начатые в последние месяцы реформы уже дали результат для войск, а их продолжение не должно зависеть от смены руководства Министерства обороны.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором открыто поддержал Михаила Федорова после его отставки с поста министра обороны Украины. В частности, в нем военный подчеркнул, что за время работы новой команды Минобороны военные впервые ощутили не декларативное стремление к реформам, а реальные шаги, направленные на изменение устаревших принципов работы системы. По его словам, речь шла не о формальных кадровых перестановках или новых названиях, а о решении проблем, с которыми военнослужащие и командиры сталкиваются ежедневно.

Кроме того, командующий поблагодарил коллектив министерства за готовность браться за самые сложные вопросы, которые годами оставались без должного внимания. Он отметил, что за последние шесть месяцев Министерство обороны стало для войск настоящим партнером, который не только обеспечивал потребности фронта, но и стимулировал изменения, требовал более быстрых решений и поддерживал тех, кто готов брать на себя ответственность.

Відео дня

Также заметно изменился и сам формат взаимодействия между военными и оборонным ведомством — командиры получили возможность быть услышанными, а решения, принимаемые непосредственно в боевых подразделениях, стали быстрее находить поддержку на уровне министерства.

В качестве одного из самых ярких примеров таких изменений он назвал проект "Линия дронов". По его мнению, эта инициатива показала, что своевременные государственные решения способны в сжатые сроки повлиять на ситуацию на фронте. После ее запуска, добавил командующий, были реализованы и другие проекты, которые уже доказали свою эффективность для украинских военных.

В этой же публикации Драпатый отреагировал на заявление Федорова о том, что значительную часть важных решений приходилось внедрять не благодаря системе, а вопреки ей. Что интересно, он отметил, что хорошо знаком с этой проблемой по собственному опыту. В то же время командующий подчеркнул, что военные руководители не должны скрывать проблемы.

"Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось принимать вопреки системе, а не благодаря её работе. Я знаю, что это правда, и считаю, что так быть не должно. Многие командиры могут это подтвердить. Когда правильное решение приходится принимать вопреки системе, а не благодаря ей, это означает, что сама система нуждается в изменениях. Командир не имеет права умалчивать о проблемах, особенно когда их цена измеряется упущенными возможностями, временем и человеческими жизнями. Молчание не защищает армию, оно лишь позволяет ошибкам накапливаться, пока исправлять их становится гораздо труднее. Молчание командира никогда не было формой ответственности", — говорится в его посте.

Подводя итог, Драпатый заявил, что трансформация Сил обороны не может останавливаться из-за смены министра или руководства отдельных направлений, а реформы должны продолжаться.

"Трансформация сил обороны не может завершиться вместе со сменой министра, команды или руководителя отдельного направления. Она должна продолжаться до тех пор, пока справедливые и понятные правила не станут нормой для каждого, кто служит государству. Мы воюем за страну, в которой справедливость не зависит от фамилии, должности или близости к руководству. Армия, которая сегодня защищает эту страну, должна быть первым местом, где такой принцип действительно работает", — добавил он.

Напомним, что 15 июля президент Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Михаила Федорова с поста министра обороны стали разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны и обеспечению войск. По словам главы государства, новым главой Минобороны станет Игорь Клименко, от которого ожидают, в частности, улучшения координации и организации мобилизационной работы.

Также "Фокус" писал , что Зеленский предлагал Михаилу Федорову возглавить Кабинет министров после отставки Юлии Свириденко, однако тот отказался от поста премьер-министра. После этого глава государства предложил возглавить правительство Сергею Корецкому, а сам Федоров впоследствии покинул пост министра обороны.