Рішення ухвалювали "всупереч системі": Драпатий публічно підтримав Федорова після відставки

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий публічно став на захист Михайла Федорова після його звільнення з посади міністра оборони. Він заявив, що започатковані за останні місяці реформи вже дали результат для війська, а їхнє продовження не повинно залежати від зміни керівництва Міністерства оборони.

На своїй сторінці у Facebook опублікував допис, у якому відкрито підтримав Михайла Федорова після його відставки з посади міністра оборони України. Зокрема, у ньому військовий наголосив, що за час роботи нової команди Міноборони військові вперше відчули не декларативне прагнення до реформ, а реальні кроки, спрямовані на зміну застарілих принципів роботи системи. За його словами, мова йшла не про формальні кадрові перестановки чи нові назви, а про вирішення проблем, з якими військовослужбовці та командири стикаються щодня.

Крім того, командувач подякував команді міністерства за готовність братися за найскладніші питання, які роками залишалися без належної уваги. Він зазначив, що протягом останніх шести місяців Міністерство оборони стало для війська справжнім партнером, який не лише забезпечував потреби фронту, а й стимулював зміни, вимагав швидших рішень та підтримував тих, хто готовий брати відповідальність.

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Також помітно змінився і сам формат взаємодії між військовими та оборонним відомством — командири отримали можливість бути почутими, а рішення, що народжувалися безпосередньо у бойових підрозділах, почали швидше знаходити підтримку на рівні міністерства.

Як один із найяскравіших прикладів таких змін він назвав проєкт "Лінія дронів". На його переконання, ця ініціатива показала, що своєчасні державні рішення здатні у стислі терміни впливати на ситуацію на фронті. Після її запуску, додав командувач, були реалізовані й інші проєкти, які вже довели свою ефективність для українських військових.

У цій же публікації Драпатий відреагував на заяву Федорова про те, що значну частину важливих рішень доводилося впроваджувати не завдяки системі, а всупереч їй. Що цкіаво, він зазначив, що добре знає цю проблему з власного досвіду. Водночас командувач наголосив, що військові керівники не повинні приховувати проблеми.

"Сьогодні міністр сказав, що багато з цих рішень доводилося проводити всупереч системі, а не завдяки її роботі. Я знаю, що це правда, і вважаю, що так не має бути. Багато командирів можуть це підтвердити. Коли правильне рішення доводиться проводити всупереч системі, а не завдяки їй, це означає, що сама система потребує змін. Командир не має права мовчати про проблеми, особливо коли їх ціна вимірюється втраченими можливостями, часом і людськими життями. Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче. Мовчання командира ніколи не було формою відповідальності", — йдеться в його дописі.

Підсумовуючи, Драпатий заявив, що трансформація Сил оборони не може припинятися через зміну міністра чи керівництва окремих напрямів, а реформи мають продовжуватися.

"Трансформація сил оборони не може завершуватися разом зі зміною міністра, команди або керівника окремого напряму. Вона має тривати доти, доки справедливі й зрозумілі правила не стануть нормою для кожного, хто служить державі. Ми воюємо за країну, в якій справедливість не залежить від прізвища, посади чи наближеності до керівництва. Армія, яка сьогодні захищає цю країну, має бути першим місцем, де такий принцип справді працює", — додав він.

Нагадаємо, що 15 липня президент Володимир Зеленський заявив, що причиною заміни Михайла Федорова на посаді міністра оборони стали розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни та забезпечення війська. За словами глави держави, новим очільником Міноборони стане Ігор Клименко, від якого очікують, зокрема, покращення координації та організації мобілізаційної роботи.

Також Фокус писав, що Зеленський пропонував Михайлу Федорову очолити Кабінет міністрів після відставки Юлії Свириденко, однак той відмовився від посади прем'єр-міністра. Після цього глава держави запропонував очолити уряд Сергію Корецькому, а сам Федоров згодом залишив посаду міністра оборони.