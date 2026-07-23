До ТЦК більше не потрібно: в Україні змінився порядок мобілізації добровольців

В Україні запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Тепер тим, хто бажає добровільно піти на службу, не потрібно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною, повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії. З моменту видачі такого направлення добровольця не можна примусово мобілізувати щонайменше протягом п’яти днів.

Як відбувається призов?

Тим, хто бажає добровільно піти на службу, необхідно дотримуватися такої процедури:

обрати вакансію та пройти співбесіду;

отримати позитивне рішення від військової частини;

подати заяву командиру про бажання проходити службу;

отримати направлення на ВЛК;

пройти військово-лікарську комісію;

прибути до військової частини для оформлення на службу;

за необхідності пройти базову загальновійськову підготовку.

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У ТЦК уточнили, що новий механізм діє для добровольців, яких призивають у рамках мобілізації. Щодо проходження військової служби за контрактом — продовжує діяти чинний порядок оформлення.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстрували електронну петицію, в якій пропонується суттєво змінити роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Її автор закликає скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%, а частину військовослужбовців, які зараз працюють у цих структурах, перевести до підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, що в Україні повістки можуть отримувати навіть працівники , які перебувають у резерві.