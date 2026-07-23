В ТЦК больше не надо: в Украине изменился порядок мобилизации для добровольцев

Новый порядок добровольного призыва во время мобилизации внедрен в Украине. Теперь желающему добровольно пойти служить не нужно обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Отныне кандидат взаимодействует непосредственно с избранной воинской частью, сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направление на прохождение военно-врачебной комиссии. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован по меньшей мере в течение пяти дней.

Как происходит призыв?

Желающему добровольной пойти служить, необходимо соблюсти следующую процедуру:

выбрать вакансию и пройти собеседование;

получить положительное решение от воинской части;

подать заявление командиру о желании проходить службу;

получить направление на ВЛК;

пройти военно-врачебную комиссию;

прибыть в воинскую часть для оформления на службу;

при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

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У ТЦК уточнили, что новый механизм действует для добровольцев, призываемых по мобилизации. Для прохождения военной службы по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали электронную петицию, в которой предлагается существенно изменить работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ее автор призывает сократить штат ТЦК как минимум на 50%, а часть военнослужащих, которые сейчас работают в этих структурах, перевести в подразделения Сил обороны.

Напомним, повестки в Украине могут получать даже работники, находящиеся в резерве.