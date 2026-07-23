В ТЦК больше не надо: в Украине изменился порядок мобилизации для добровольцев
Новый порядок добровольного призыва во время мобилизации внедрен в Украине. Теперь желающему добровольно пойти служить не нужно обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Отныне кандидат взаимодействует непосредственно с избранной воинской частью, сообщил Киевский городской ТЦК и СП.
Командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направление на прохождение военно-врачебной комиссии. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован по меньшей мере в течение пяти дней.
Как происходит призыв?
Желающему добровольной пойти служить, необходимо соблюсти следующую процедуру:
- выбрать вакансию и пройти собеседование;
- получить положительное решение от воинской части;
- подать заявление командиру о желании проходить службу;
- получить направление на ВЛК;
- пройти военно-врачебную комиссию;
- прибыть в воинскую часть для оформления на службу;
- при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.
У ТЦК уточнили, что новый механизм действует для добровольцев, призываемых по мобилизации. Для прохождения военной службы по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления.
Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали электронную петицию, в которой предлагается существенно изменить работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ее автор призывает сократить штат ТЦК как минимум на 50%, а часть военнослужащих, которые сейчас работают в этих структурах, перевести в подразделения Сил обороны.
Напомним, повестки в Украине могут получать даже работники, находящиеся в резерве.