З російського маркетплейсу Wildberries "зникли" військові товари: що насправді сталося

Маркетплейс Wildberries видалив тег "Все для СВО", за яким раніше покупці могли знайти тисячі товарів військового призначення. При цьому сама специфічна продукція нікуди не зникла.

Російська інтернет-торговельна платформа Wildberries після атак українських безпілотників видалила з пошуку тег "Все для СВО", за яким раніше покупці могли знайти близько 200 тисяч товарів "подвійного призначення". Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Зазначається, що при спробі ввести такий запит додаток повідомляє про невдачу.

Повідомлення на Wildberries Фото: скриншот

"Не знайдено відповідних товарів", — з’являється повідомлення.

При цьому сама продукція військового призначення на маркетплейсі залишилася.

Деякі товари з каталогу Wildberries Фото: defence-ua

Каски та бронежилети доступні в категорії "Спорт", а FPV-дрони з комплектуючими можна знайти в розділі "Телевізори, аудіо, фото, відеотехніка". При цьому за іншими, схожими пошуковими запитами з абревіатурою "СВО", наприклад, "товары СВО", сервіс знаходить аптечки військового зразка, прапори, рації, рюкзаки, фляги та шеврони.

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З 18 липня, як повідомляють російські ЗМІ, ЗСУ атакували щонайменше десять логістичних центрів Wildberries, зокрема склади в Електросталі, Котовську, Коледіно, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та окупованому Сімферополі в Криму.

Нагадаємо, що пошкодження великих російських логістичних центрів маркетплейсу Wildberries у Краснодарі та Невинномиську, ймовірно, порушить ланцюги поставок і завдасть РФ збитків, що перевищують прямі втрати товарів. Таку думку висловив британський незалежний дослідник військової історії та OSINT-аналітик ChrisO_wiki.

23 липня ЗМІ повідомили про скарги росіян на занадто малі компенсації після ударів по Wildberries: власниця придумала особливу схему виплат.