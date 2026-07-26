Из российского маркетплейса Wildberries "исчезли" военные товары: что произошло на самом деле

Маркетплейс Wildberries удалил тег "Все для СВО", по которому ранее покупатели могли найти тысячи товаров военного назначения. При этом сама специфическая продукция никуда не делась.

Российская торговая интернет-платформа Wildberries после атак украинских беспилотников убрала из поиска тег "Все для СВО", по которому ранее покупатели могли найти около 200 тысяч товаров "двойного назначения". Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Отмечается, что при попытке ввести такой запрос, приложение сообщает о неудаче.

Сообщение на Wildberries Фото: скриншот

"Не нашлось подходящих товаров", — появляется сообщение.

При этом сама продукция военного назначения на маркетплейсе осталась.

Некоторые товары из каталога Wildberries Фото: defence-ua

Каски и бронежилеты доступны категории "Спорт", FPV-дроны с комплектующими — можно найти в разделе "ТВ, аудио, фото, видео техника". При этом по другим, похожим поисковым запросам с аббревиатурой "СВО", например, "СВО товары", сервис находит аптечки военного образца, флаги, рации, рюкзаки, фляги и шевроны.

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С 18 июля, пишут россСМИ, ВСУ атаковали как минимум десять логистических центров Wildberries, включая склады в Электростали, Котовске, Коледино, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и оккупированном Симферополе в Крыму.

Напомним, повреждение крупных российских логистических центров маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске, вероятно, нарушит цепочки поставок и нанесет РФ ущерб, превышающий прямые потери товаров. Такое мнение высказал британский независимый исследователь военной истории и OSINT-аналитик ChrisO_wiki.

23 июля СМИ сообщили о жалобах россиян на слишком малые компенсации после ударов по Wildberries: владелица придумала особую схему выплат.