Біля берегів Одеси горить судно під прапором Ліберії: атаковано втретє (відео)

Сьогодні близько 18:00 російський ударний безпілотник атакував цивільне судно в акваторії Чорного моря.

Удар припав на корабель під прапором Ліберії, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У момент цинічного нападу судно перебувало на рейді без екіпажу та вантажу.

Голкіпер зазначив, що цей корабель раніше вже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських ударів. Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

"Такі удари ще раз свідчать про свідоме нехтування Росією нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору", — заявив чиновник.

Як повідомляє "Думська", атаці піддався балкер STAR VENTURE, який прямував за маршрутом Пірей (Греція) — порт Чорноморськ і прибув для навантаження кукурудзи.

Відео дня

Перша атака на нього була зафіксована 15 липня. Про ще одну атаку на судно Telegram-канал "Одеса. Інфо" повідомив сьогодні вранці.

Тим часом у одеських пабліках з’являються відео з берегової лінії, на яких видно зерно, що потрапило в пісок після затоплення суховантажу GOLDEN LEO. Його 19 липня атакували три російські крилаті ракети Х-59/Х-69 під час виходу з порту.

В результаті атаки загинули 10 осіб. Вісім моряків евакуювали та доставили до одеських лікарень. Через тиждень пошкоджене судно затонуло в Одеській затоці.

Через небезпеку нових ударів з боку РФ іноземні судна призупинили заходи до чорноморських портів.