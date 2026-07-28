У берегов Одессы горит судно под флагом Либерии: атаковано в третий раз (видео)

Сегодня около 18:00 российский ударный беспилотник атаковал гражданское судно в акватории Черного моря.

Удар пришелся по кораблю под флагом Либерии, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В момент циничной атаки судно находилось на рейде без экипажа и груза.

Кипер отметил, что этот корабль ранее уже дважды испытывал повреждения в результате российских ударов. В настоящее время зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются.

"Такие удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и его целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", — заявил чиновник.

Как пишет "Думская", атаке подвергся балкер STAR VENTURE, который следовал по маршруту Пирей (Греция) — порт Черноморск и прибыло для погрузки кукурузы.

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Первая атака на него зафиксирована 15 июля. О еще одной атаке на судноTelegram-канал "Одесса. Инфо" сообщал сегодня утром.

Тем временем одесские паблики постят видео с береговой линии с зерном, попавшим в песок после затопления сухогруза GOLDEN LEO. Его 19 июля атаковали три российские крылатые ракеты Х-59/Х-69 во время выхода из порта.

В результате атаки погибли 10 человек. Восемь моряков эвакуировали и доставили в одесские больницы. Через неделю поврежденное судно затонуло в Одесском заливе.

Из-за опасности новых ударов со стороны РФ иностранные суда приостановили заходы в черноморские порты.