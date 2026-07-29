Генштаб розпочинає велику перевірку у військових частинах ЗСУ: про що йдеться

Генеральний штаб Збройних сил України розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу особового складу.

Це необхідно для того, щоб оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків і корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрямки вдосконалення кадрового забезпечення, пояснили у відомстві.

У Генштабі запевнили, що ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та раціональне використання людського капіталу.

"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", — йдеться у заяві.

Днями новий Головнокомандувач ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий, заявив, що українська армія перебуває на підйомі, поступово позбавляється бюрократії та стає дедалі більш технологічною.

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Зазначимо, що ще минулого року військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов (позивний "Осман") скаржився на недоукомплектованість та недостатню кваліфікацію українських екіпажів безпілотників у Донецькій області. Він говорив, що командування більше займається списанням майна, ніж навчанням операторів БПЛА та поповненням штату.

24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закони, згідно з якими воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року.