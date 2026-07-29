Генштаб начинает большую проверку в воинских частях ВСУ: о чем речь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины начал проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения людей.

Это необходимо для того, чтобы оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для усовершенствования вопросов кадрового обеспечения, объяснили в ведомстве.

В Генштабе заверили, что эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и рациональное использование человеческого капитала.

"Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", — говорится в заявлении.

На днях новый Главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый сказал, что украинская армия находится на подъеме, постепенно избавляется от бюрократии и становится все более технологичной.

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Отметим, что еще в прошлом году военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман") жаловался на недоукомплектованность и недостаточную квалификацию украинских экипажей беспилотников в Донецкой области. Он говорил, что командование больше занимается списанием имущества, чем обучением операторов БПЛА и пополнением штата.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней — до 31 октября 2026 года.