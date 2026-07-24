Военное положение и мобилизацию продлили до 31 октября: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены ещё на 90 дней — до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Президент подписал законы № 4928-IX и № 4929-IX, которые предусматривают продление действия военного положения и всеобщей мобилизации со 2 августа 2026 года на 90 суток.

Закон № 4928-IX продлевает срок действия военного положения, а закон № 4929-IX — срок проведения всеобщей мобилизации. Оба документа вступают в силу в отношении нового периода, начинающегося 2 августа.

Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут действовать до 31 октября 2026 года.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор Верховная Рада регулярно продлевает его действие и всеобщую мобилизацию на 90 дней по представлению президента.

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Нынешнее решение стало 20-м продлением военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине ещё на 90 дней — до 31 октября 2026 года. За соответствующие законопроекты № 15401 и № 15402 проголосовали 313 и 311 народных депутатов соответственно.

В последний раз военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили 28 апреля 2026 года. Накануне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты № 15401 и № 15402, предусматривавшие очередное продление этих режимов.

В декабре прошлого года президент заявил, что военное положение может быть отменено только после завершения войны и получения Украиной надежных гарантий безопасности. По словам Зеленского, именно окончание боевых действий будет означать прекращение действия военного положения, однако без гарантий безопасности нельзя будет считать войну завершенной, ведь из-за соседства с Россией будет сохраняться риск новой агрессии.

Ранее председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко назвал действующее военное положение в Украине "облегченным". Также сообщалось, что украинских призывников могут больше не пускать в страны Европейского Союза.