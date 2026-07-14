В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию: до какого числа они будут действовать

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

За продление срока военного положения проголосовали 313 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

Законопроект №15401 продлевает действие военного полоджения с 05 часов 30 минут 2 августа на 90 суток, то есть до 31 октября.

Законопроект поддержали 313 народных депутатов Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Также 311 депутатов поддержали продление всеобщей мобилизации на тот же срок (законопроект №15402).

Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Это уже 20 раз, когда военное положение и мобилизация в Украине продлеваются действующим составом парламента.

Последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продлевали 28 апреля.

Накануне законопроекты о продлении срока действия военного положения (№15401) и проведении всеобщей мобилизации в Украине (№15402) внес в Раду президент Владимир Зеленский.

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В декабре прошлого года "Украинская правда" писала, что, по словам главы государства, война с РФ не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности.

Когда у него спросили, возможна ли отмена военного положения во время перемирия, тот ответил:

"Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии".

Напомним, глава совета резервистов ВСУ назвал военное положение в Украине "лайтовым".

Также сообщалось, что военнобязанных украинцев могут больше не пустить в Евросоюз.