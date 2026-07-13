Военнобязанных украинцев могут больше не пустить в Евросоюз: для кого убежище под вопросом

Военнообязанные украинцы больше не смогут въехать в Европейский союз и получить временную защиту как беженцы, если у них нет свидетельства, подтверждающего их законное освобождение от мобилизации. Это касается не только мужчин, но и женщин.

О соответствующих изменениях Европейская комиссия объявит в июле, сообщает Rzeczpospolita.

"Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел и администрации, ответственный за миграционную политику, профессор Мацей Душчик.

Он добавил, что требования, введенные Европейской комиссией, будут так же применяться к украинским женщинам.

"Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, начнут действовать в июле не для тех, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а для тех, кто хотел бы подать заявку на нее", — уточнил Душчик.

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По информации ресурса, Украина сама запросила ограничения на въезд украинских граждан в страны Европейского союза в рамках специальных правил временной защиты, которые дают право на законное проживание и доступ к здравоохранению, рынку труда и образованию.

По данным Евростата, в странах ЕС временной защитой пользуются 4,3 миллиона украинцев. Больше всего их в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 000). Польский реестр гражданства и страхования констатирует, что по состоянию на 15 июня в стране проживали более 218 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

В целом по ЕС взрослые мужчины составляют 26,6% от общей численности населения. Все они защищены, то есть примерно 1,15 миллиона украинских мужчин имеют статус временной защиты.

Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года (период действия текущей временной защиты для военных беженцев из Украины).

Тем временем Эстония уже согласилась поддержать норму ЕС о прекращении выдачи временной защиты военнообязанным украинцам.

Напомним, в Польше мужчина оскорбил 12-летнюю украинку.

Также сообщалось, что Минобороны Украины упростило выдачу временного вида на жительство для иностранных легионеров.