Військовозобов'язаних українців можуть більше не пустити до Євросоюзу: для кого притулок під питанням

Військовозобов'язані українці більше не зможуть в'їхати до Євросоюзу та отримати тимчасовий захист як біженці, якщо у них немає посвідчення, що підтверджує їхнє законне звільнення від мобілізації. Це стосується не лише чоловіків, а й жінок.

Про відповідні зміни Європейська комісія оголосить у липні, повідомляє Rzeczpospolita.

"Робота над змінами наближається до завершення. Польща їх підтримує", — заявив виданню заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, відповідальний за міграційну політику, професор Мацей Душчик.

Він додав, що вимоги, запроваджені Європейською комісією, також застосовуватимуться до українських жінок.

"Обмеження, які, судячи з усього, набудуть чинності в липні, стосуватимуться не тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах ЄС, а тих, хто хотів би подати заявку на його отримання", — уточнив Душчик.

За інформацією цього ресурсу, Україна сама звернулася з проханням про введення обмежень на в’їзд українських громадян до країн Європейського Союзу в рамках спеціальних правил тимчасового захисту, які надають право на законне проживання та доступ до системи охорони здоров’я, ринку праці й освіти.

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За даними Євростату, у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,3 мільйона українців. Найбільше їх у Німеччині (1,2 мільйона) та Польщі (960 000). Польський реєстр громадянства та страхування зазначає, що станом на 15 червня в країні проживали понад 218 000 українських чоловіків віком від 18 до 65 років.

Загалом у ЄС дорослі чоловіки становлять 26,6 % від загальної чисельності населення. Усі вони перебувають під захистом, тобто приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають статус тимчасового захисту.

Директива має бути ухвалена в липні, але набере чинності лише в березні 2027 року (термін дії поточного тимчасового захисту для військових біженців з України).

Тим часом Естонія вже погодилася підтримати норму ЄС щодо припинення надання тимчасового захисту військовозобов’язаним українцям.

Нагадаємо, що в Польщі чоловік образив 12-річну українку.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України спростило процедуру видачі тимчасового дозволу на проживання для іноземних легіонерів.