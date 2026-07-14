В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію: до якого числа вони діятимуть

Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

За продовження терміну дії воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, йдеться на сайті парламенту. Законопроект № 15401 продовжує дію воєнного стану з 05:30 2 серпня на 90 діб, тобто до 31 жовтня.

Законопроект підтримали 313 народних депутатів Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Також 311 депутатів підтримали продовження загальної мобілізації на же термін (законопроект № 15402).

Фото: Facebook/Ярослав Железняк

Це вже 20-й раз, коли військовий стан і загальна мобілізація в Україні продовжуються чинним складом парламенту.

Востаннє воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували 28 квітня.

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження терміну дії воєнного стану (№ 15401) та проведення загальної мобілізації в Україні (№ 15402).

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У грудні минулого року "Українська правда" повідомляла, що, за словами глави держави, війна з РФ не завершиться, доки Україна не отримає надійних гарантій безпеки.

Коли його запитали, чи можливе скасування воєнного стану під час перемир’я, він відповів:

"Перш за все, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, і тоді припиниться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але воєнний стан буде скасовано лише тоді, коли в Україні з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки ця війна насправді не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилася, бо з таким сусідом існує ризик повторної агресії".

Нагадаємо, голова ради резервістів ЗСУ назвав воєнний стан в Україні "полегшеним".

Також повідомлялося, що призовників з України можуть більше не пускати до Європейського Союзу.