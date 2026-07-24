Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Президент підписав закони №4928-IX та №4929-IX, які передбачають продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Закон №4928-IX продовжує строк дії воєнного стану, а закон №4929-IX — строк проведення загальної мобілізації. Обидва документи набирають чинності щодо нового періоду, який починається 2 серпня.

Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація в Україні діятимуть до 31 жовтня 2026 року.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує його дію та загальну мобілізацію на 90 днів за поданням президента.

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Нинішнє рішення стало 20-м продовженням воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року. За відповідні законопроєкти №15401 і №15402 проголосували 313 та 311 народних депутатів відповідно.

Востаннє воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували 28 квітня 2026 року. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №15401 і №15402, які передбачали чергове продовження цих режимів.

У грудні минулого року президент заявив, що воєнний стан можуть скасувати лише після завершення війни та отримання Україною надійних гарантій безпеки. За словами Зеленського, саме закінчення бойових дій означатиме припинення дії воєнного стану, однак без гарантій безпеки не можна буде вважати війну завершеною, адже через сусідство з Росією зберігатиметься ризик нової агресії.

Раніше голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко назвав чинний воєнний стан в Україні "полегшеним". Також повідомлялося, що українських призовників можуть більше не впускати до країн Європейського Союзу.