Україна змінила бойову тактику двох світових воєн: що втратило актуальність на полі бою

Окопи завжди були наріжним каменем бойових дій, але війна із застосуванням безпілотників повністю змінила ситуацію.

Коли мова заходить про війну, найімовірніше, у вашій уяві постають окопи. Від битви на Соммі до вторгнення в Україну вони стали синонімом сухопутної війни. Окопна війна була основним способом ведення бойових дій з часів Першої світової війни. Окопи використовувалися для укриття військ, просування вперед, доставки припасів та евакуації поранених. Зараз окопи все ще використовуються під час навчань, але дрони унеможливили їхнє застосування в сучасній війні, повідомляє The i Paper.

Під час Першої світової війни основна система окопів на Західному фронті простягалася на 765 км від протоки Ла-Манш до Швейцарських Альп і включала в себе командні пункти, пункти першої допомоги, кухні та туалети, а також вогневі точки для кулеметів.

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Солдати сплять в окопах під час Першої світової війни Фото: Britannica

Будівництво таких масштабів стало можливим лише завдяки величезним людським ресурсам; лише на битву за Велику Британію було мобілізовано близько шести мільйонів осіб. Солдати постійно змінювали один одного в окопах, проводячи в них близько 10 днів на місяць.

Алан Вейкфілд, керівник відділу Першої світової війни в Імперському військовому музеї, зазначає, що раніше у війнах супротивники прагнули розробити та налагодити масове виробництво технологій, здатних прорвати окопи, а разом з ними й моральний дух солдатів. Танки були винайдені частково для вирішення цієї проблеми і вперше були застосовані Великою Британією в битві під Флер-Курселетте у вересні 1916 року.

Гаубиці — великокаліберні польові гармати — також використовувалися для обстрілу ворожих окопів протягом кількох годин або днів. Під час битви на Соммі в 1916 році британський обстріл німецьких окопів тривав понад тиждень.

Радянські жінки риють окопи під Москвою під час Другої світової війни Фото: Wikipedia

Окопна війна тривала й під час Другої світової війни, хоча й у значно менших масштабах, оскільки розвиток технологій відкрив нові підходи. Під час війни в Перській затоці, в якій Велика Британія розгорнула понад 50 000 солдатів, Ірак побудував складні системи окопів, які також використовувалися талібами в Афганістані.

Війна в Україні — дрони зробили позиційну війну застарілою

Однак війна в Україні та розвиток безпілотних технологій зробили окопи застарілими, стверджує Нік Рейнольдс, науковий співробітник з питань наземної війни в аналітичному центрі Королівського інституту об’єднаних служб: "Якщо ви поговорите з українцями, вони скажуть: „Ніхто більше не копає окопи“. У цьому є частка правди. У деяких районах ми взагалі не бачимо окопів на полі бою".

Рейнольдс пояснює це "дронофікацією війни". Постійне патрулювання неба безпілотниками робить багатогодинну роботу на відкритій місцевості дедалі небезпечнішою. Крім того, на більшій частині поля бою в Україні дуже мало дерев, що полегшує виявлення противника та ускладнює ефективне прикриття окопних мереж.

Окопи копали й під час війни у В"єтнамі Фото: US Army

Окопи часів Першої світової війни використовувалися для перекидання солдатів на фронт, але Україна вважає за краще обмежувати кількість солдатів на передових позиціях і тримати більшу частину своїх сил, включаючи пілотів безпілотників, у безпечніших районах.

Експерти зазначають, що тепер окоп — це ціль для дрона, а отже військові, як і раніше, окопуються для захисту, але частіше в ізольованих бліндажах, а не в системах, пов’язаних між собою.

"Я не кажу, що окопи не повернуться, але не думаю, що ми коли-небудь знову побачимо суцільні лінії окопів", — сказав Рейнольдс.

Тепер дрони запускаються не з поля бою і бачать усе, що відбувається в окопах Фото: З відкритих джерел

Але оскільки безпілотники стрімко змінюють сучасну війну, стає зрозуміло, що майбутні поля бою можуть бути невпізнанними порівняно з тими, які ми знаємо.

Нагадаємо, раніше головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман продемонстрував запуск неназваної української ракети.

Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО і виявили, що європейські військові абсолютно не готові до війни з дронами.