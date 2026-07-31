Украина изменила боевую тактику двух мировых войн: что стало неактуальным на поле боя

Окопы всегда были краеугольным камнем боевых действий, но война с применением беспилотников это полностью изменило.

Когда речь заходит о войне, скорее всего, в вашем воображении возникают окопы. От битвы на Сомме до вторжения в Украину они стали синонимом сухопутной войны. Окопная война была основным способом ведения боевых действий со времен Первой мировой войны. Окопы использовались для укрытия войск, продвижения вперед, доставки припасов и эвакуации раненых. Сейчас окопы все еще используются в учениях, но дроны сделали невозможным их применение в современной войне, сообщает The i Paper.

Во время Первой мировой войны основная система окопов на Западном фронте простиралась на 765 км от пролива Ла-Манш до Швейцарских Альп и включала в себя командные пункты, пункты первой помощи, кухни и туалеты, а также огневые точки для пулеметов.

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Солдаты спят в окопах во время Первой мировой войны Фото: Britannica

Строительство в таких масштабах стало возможным только благодаря огромным людским ресурсам; только на битву за Великобританию было мобилизовано около шести миллионов человек . Солдаты постоянно сменяли друг друга в окопах, проводя в них около 10 дней в месяц .

Алан Уэйкфилд, руководитель отдела Первой мировой войны в Имперском военном музее, отмечает, что ранее в войнах противники стремились разработать и наладить массовое производство технологий, способных прорвать окопы, а вместе с ними и моральный дух солдат. Танки были изобретены отчасти для решения этой проблемы и впервые были применены Великобританией в битве при Флер-Курселетте в сентябре 1916 года.

Гаубицы — крупнокалиберные полевые орудия — также использовались для обстрела вражеских окопов в течение нескольких часов или дней. Во время битвы на Сомме в 1916 году британский обстрел немецких окопов продолжался более недели.

Советские женщины роют окопы под Москвой во время Второй мировой войны Фото: Wikipedia

Окопная война продолжалась и во время Второй мировой войны, хотя и в гораздо меньших масштабах, поскольку развитие технологий открыло новые подходы. Во время войны в Персидском заливе, в которой Великобритания разместила более 50 000 солдат, Ирак построил сложные системы окопов, которые также использовались талибами в Афганистане.

Война в Украине — дроны сделали окопную войну устаревшей

Но война в Украине и развитие беспилотных технологий сделала окопы устаревшими, утверждает Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземной войне в аналитическом центре Королевского института объединенных служб: "Если вы поговорите с украинцами, они скажут: "Никто больше не роет окопы". В этом есть доля правды. В некоторых районах мы вообще не видим окопов на поле боя".

Рейнольдс объясняет это "дронофикацией войны". Постоянное патрулирование неба беспилотниками делает многочасовую работу на открытой местности все более опасной. Кроме того, на большей части поля боя в Украине очень мало деревьев, что облегчает обнаружение противника и затрудняет эффективное прикрытие окопных сетей.

Окопы рыли и во время войны во Вьетнаме Фото: US Army

Окопы времен Первой мировой войны использовались для переброски солдат на фронт, но Украина предпочитает ограничивать количество солдат на передовых позициях и держать большую часть своих сил, включая пилотов беспилотников , в более безопасных районах.

Эксперты отмечают, что теперь окоп – это цель для дрона, а значит военные по-прежнему окапываются для защиты, но чаще в изолированных блиндажах, а не в связанных между собой системах.

"Я не говорю, что окопы не вернутся, но я не думаю, что мы когда-либо снова увидим сплошные линии окопов", — сказал Рейнольдс.

Теперь дроны запускаются не с поля боя и видят все, что происходит в окопах Фото: Из открытых источников

Но поскольку беспилотники стремительно меняют современную войну, становится ясно, что будущие поля сражений могут быть неузнаваемыми по сравнению с теми, которые мы знаем.

Напомним, ранее главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман продемонстрировал запуск неназванной украинской ракеты.

Украинские военные приняли участие в учениях НАТО и обнаружили, что европейские военные совершенно не готовы к войне дронов.