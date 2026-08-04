Показував овочі в руках: чоловік, який вижив після атаки FPV-дрона в Херсоні, вийшов на зв"язок

Російські окупанти опублікували у своїх соцмережах кадри, зняті за допомогою FPV-дрона під час "сафарі" на мешканця Херсона, який торгував овочами. Пізніше цим відео поділилася й Національна поліція, проілюструвавши надзвичайну жорстокість ЗС РФ.

На оприлюдненому записі видно, як дрон буквально переслідує чоловіка, залітаючи під парасольку, де той розставляв ящики з овочами, після чого летить у бік автомобіля, куди втекла "мішень", а потім лунає вибух. На щастя, чоловік вижив, але отримав поранення. Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала кадри разом із розповіддю Юрія — саме так звуть героя відео.

За його словами, того дня вони з дружиною приїхали й почали розкладати свій товар: помідори, огірки, баклажани та інші овочі.

"Ми чуємо: гуде, але його навіть не видно. Летіло десь з-за ринку, з-за кущів, і летіло так низько. Дружина почала тікати, а він почав розвертатися над машиною. Я йому показую: "Дивись, овочі!", а він почав налітати на мене. Я почав тікати. Виходить, ми опинилися на одному рівні. Потім — удар. Я просто впав. Потім уже побачив, що машина… У мене там ззаду все розірвано: спина, голова", — згадує Юрій.

Відео дня

Чоловік каже, що автомобіль постраждав уже вдруге. Вперше ворожий дрон пошкодив його, коли херсонець із дружиною їхав провідати тещу. Тоді їм вдалося втекти, а машину спільними зусиллями відремонтували. Це єдиний його транспорт, який дає йому змогу працювати.

Він ще раз наголосив, що оператор безпілотника чудово бачив, що на прилавку лежать овочі, а в руках українець тримає кілька головок часнику, але все одно націлив на нього смертоносну зброю.

Лікар лікарні повідомив, що потерпілий має численні осколкові рани на тілі, руках і ногах, акубаротравму та контузію.

"На щастя, всі травми не є проникаючими, і зараз його життю нічого не загрожує", — запевнив він.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував у своїх акаунтах кадри полювання на чоловіка за допомогою дрона в Херсоні, наголосивши, що росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин, і що вони не просто не шкодують, а й пишаються тим, як знущаються над людьми.

"Світ має це бачити. Має бачити кожен факт того, що Росія збожеволіла, і кожен факт того, що російські військові насолоджуються вбивствами та знущаннями над людьми. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати з цим злом. Треба й надалі бути рішучими, щоб захищати життя. Треба так діяти і так підтримувати життя, щоб Росія була змушена справді задуматися про мир, а не про те, як збільшити дальність своїх дронів", — написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни влаштували "сафарі" на цивільних у Нікополі.

Також повідомлялося, що Сили оборони знищили оператора БПЛА, який здійснив атаку на Херсон.