Показывал, что в руках овощи: выживший после атаки fpv-дрона в Херсоне вышел на связь

Российские оккупанты опубликовали у себя в соцсетях кадры сафари с помощью fpv-дрона на жителя Херсона, который торговал овощами. Позже записью поделились и в Нацполиции, проиллюстрировав запредельную жестокость ВС РФ.

На обнародованной записи видно, как дрон буквально преследует мужчину, залетая под зонтик, где тот расставлял ящики с овощами, после чего летит в сторону авто, куда убежала "мишень", после чего раздается взрыв. К счастью, мужчина выжил, но получил ранения. Херсонская областная военная администрация поделилась кадрами с рассказом Юрия, а именно так зовут героя видео.

По его словам, в тот день они с женой приехали и начали раскладывать свой товар: помидоры, огурцы, баклажаны и другие овощи.

"Мы слышим: гудит, но его даже не видно. Летит где-то из-за рынка, от кустов и так низко пошел. Жена начала убегать, а он начал разворачиваться над машиной. Я ему показываю: "Смотри, овощи!", а он начал на меня налетать. Я начал отбегать. Получается, выровнялись. Потом удар. Я уже просто упал. Потом уже увидел, что машина… У меня там сзади все разорвано: спина, голова", — вспоминает Юрий.

Відео дня

Мужчина говорит, что авто пострадало уже второй раз. Впервые вражеский дрон повредил его, когда херсонец с женой ездил проведать тещу. Тогда им удалось убежать, а машину общими усилиями подремонтировали. Это единственный его транспорт, который позволяет ему работать.

Он еще раз подчеркнул, что оператор беспилотника прекрасно видел, что на прилавке овощи, а в руках украинец держит пару головок чеснока, но все равно направил на него смертоносное оружие.

Врач больницы рассказал, что у потерпевшего — множественные осколочные раны тела, рук и ног, акубаротравма, контузия.

"К счастью, все травмы непроникающего характера, и сейчас его жизни ничего не угрожает", — заверил он.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры охоты на мужчину оператором дрона в Херсоне в своих аккаунтах, подчеркнув, что россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не жалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми.

"Мир должен это видеть. Должен видеть каждый факт, что Россия сошла с ума, и каждый факт, что российские военные наслаждаются убийствами и издевательством над людьми. Без давления на Россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом. Нужно быть и дальше решительными, чтобы защищать жизнь. Надо так действовать и так поддерживать жизнь, чтобы Россия была вынуждена действительно задуматься о мире, а не о том, как увеличить дальность своих дронов", — написал он.

Ранее сообщалось, что Россияне устроили "сафари" на гражданских в Никополе.

Также сообщалось, что Силы обороны уничтожили оператора БПЛА, атаковавшего Херсон.