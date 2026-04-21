Россияне устроили "сафари" на гражданских в Никополе: люди покидают город, — журналист

Журналист Александр Чиж сообщил, что в Никополе Днепропетровской области россияне увеличили количество атак беспилотниками и целенаправленно убивают гражданских, из-за чего жители массово покидают город.

"Ситуация, которая сложилась в Никополе, — это "сафари" на гражданских. Она резко ухудшилась с марта. Количество дронов выросло до 120-150 в сутки, чего раньше не было. И, к сожалению, есть очень печальная статистика. Вчера еще двух пожилых женщин убило, то есть операторы дронов знают, в кого целят. С начала марта в Никополе уже 90 раненых и 15 погибших", — отметил Чиж в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Еспресо".

По словам журналиста, жители начинают массово выезжать из города. Если раньше во время массированных обстрелов люди только на ночь покидали Никополь — выезжали в поле и возвращались утром, — то теперь все чаще выезжают навсегда. Ситуация в городе критическая, несмотря на то что это не линия фронта. Чиж подчеркнул, что сейчас Никополь фактически пустой. По состоянию на январь 2024 года в городе проживали почти 99 тысяч человек.

"Городской голова Никополя подтвердил, что действительно в этом подразделении РФ, которое обучает операторов БПЛА, работают женщины, но процент не уточняет. Они попадают дронами в места скопления людей", — добавил Чиж.

18 апреля российские оккупанты атаковали рейсовый микроавтобус в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области. Враг бил по региону FPV-дронами. В результате попадания по микроавтобусу известно о четырех пострадавших, среди них — ребенок.

7 апреля россияне дважды атаковали FPV-дронами автобусы на Никопольщине. Погибли четыре человека, 21 получил ранения.