Росіяни влаштували "сафарі" на цивільних у Нікополі: люди залишають місто, — журналіст

Журналіст Олександр Чиж повідомив, що у Нікополі Дніпропетровської області росіяни збільшили кількість атак безпілотниками й цілеспрямовано вбивають цивільних, через що мешканці масово залишають місто.

"Ситуація, яка склалася в Нікополі, — це "сафарі" на цивільних. Вона різко погіршилася з березня. Кількість дронів зросла до 120–150 за добу, чого раніше не було. І, на жаль, є дуже сумна статистика. Вчора ще двох літніх жінок убило, тобто оператори дронів знають, у кого цілять. З початку березня в Нікополі вже 90 поранених та 15 загиблих", — наголосив Чиж у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

За словами журналіста, мешканці починають масово виїжджати з міста. Якщо раніше під час масованих обстрілів люди лише на ніч залишали Нікополь — виїжджали в поле й поверталися зранку, — то тепер дедалі частіше виїжджають назавжди. Ситуація в місті критична, попри те що це не лінія фронту. Чиж підкреслив, що наразі Нікополь фактично порожній. Станом на січень 2024 року в місті проживали майже 99 тисячі осіб.

"Міський голова Нікополя підтвердив, що дійсно в цьому підрозділі РФ, який навчає операторів БПЛА, працюють жінки, але відсоток не уточнює. Вони влучають дронами в місця скупчення людей", — додав Чиж.

18 квітня російські окупанти атакували рейсовий мікроавтобус у Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині. Ворог бив по регіону FPV-дронами. Внаслідок влучання по мікроавтобусу відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина.

7 квітня росіяни двічі атакували FPV-дронами автобуси на Нікопольщині. Загинули чотири людини, 21 отримала поранення.