Вибух у Москві: російський генерал Єрусалімов виявився живим, попри повідомлення про його похорон

1 серпня внаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi, де, ймовірно, святкував день народження генерал Олександр Чайко, загинуло кілька людей. Одним із них нібито був генерал-лейтенант Ігор Єрусалімов, про похорон якого повідомила низка ЗМІ. Але це могла бути містифікація.

"Повідомлення про похорон генерала Ігоря Єрусалімова в Москві могло бути сфальсифіковано", — зазначає видання "Верстка". Журналісти зателефонували за номером, що належить російському військовому, і поговорили з його власником.

На початку розмови кореспондент звернувся до "Єрусалімова" за ім'ям та по батькові. Той відповів: "Слухаю". Його запитали про його похорон, який відбувся днями, та чи "усе з ним гаразд".

Але генерал Єрусалімов, або той, хто видавав себе за нього, не відповів на запитання і почав розпитувати, з якого видання йому дзвонять.

"Ми пишемо про Росію", — відповів журналіст, зазначивши, що це "незалежне видання".

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"А ви пишете про Росію — телефон у вас чомусь не російський", — засумнівався "Єрусалімов".

Журналіст відповів, що зараз перебуває в Казахстані і що це місцевий номер. Але "генерала" це не заспокоїло.

"А. Не треба нічого писати про мене. Хто вам дав мій номер?" — дізнавшись, що номер отримано від колег, "покійний" генерал спробував з’ясувати хоч щось про колег журналіста, а отримавши відмову, сказав "привіт колегам" і кинув слухавку.

Раніше з’явилася інформація, що військовий міг загинути в Balzi Rossi.

Повідомлення про смерть генерала Ігоря Єрусалімова з’явилися в ЗМІ вчора ввечері. Усі вони посилалися на українського OSINT-блогера Necro Mancer, який знайшов допис про похорон та прощання з Єрусалімовим у чаті московського району Солнцево.

ЗМІ та блогер припустили, що військовий міг загинути під час вибуху в ресторані Balzi Rossi минулої суботи. При цьому інших доказів смерті Єрусалімова немає.

У Telegram-акаунті, з якого опублікували допис із фото вінка та інформацією про похорон, було вказано ім’я доньки Єрусалімова, а також у профілі було три її фотографії. Але сам акаунт було створено нещодавно, і єдина зміна датована 5 серпня. У дочки генерала є інший акаунт, і він більше нагадує справжній, та й ведеться з 2021 року.

Тож журналісти припустили, що генерал може бути живим і що хтось навмисно намагається довести, ніби він помер. Ще один аргумент на користь того, що Єрусалімов може бути живим, — його ІПН, як і раніше, є чинним. Наприклад, ідентифікаційний номер зятя головнокомандувача ВКС Олександра Чайка, який загинув 1 серпня під час вибуху в ресторані Balzi Rossi, було визнано недійсним того ж дня.

Нагадаємо, хоча вибух у ресторані стався в самому центрі Москви, офіційно про нього повідомив лише мер російської столиці Сергій Собянін.

Імена загиблих та тих, хто перебував у ресторані в момент вибуху, невідомі. Про те, що там святкували день народження генерала Олександра Чайка, журналісти дізналися самостійно. Незабаром з’явилася інформація про похорон неназваного "молодого генерала" на Троєкуровському кладовищі в Москві.