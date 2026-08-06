Взрыв в Москве: российский генерал Ерусалимов оказался жив, несмотря на новости о его похоронах

1 августа при взрыве в ресторане Balzi Rossi, где, предположительно отмечал день рождения генерал Александр Чайко, погибло несколько человек. Одним из них якобы был генерал-лейтенант Игорь Ерусалимов, о похоронах которого сообщили ряд СМИ. Но это могла быть мистификация.

"Сообщение о похоронах в Москве генерала Игоря Ерусалимова могло быть сфальсифицировано", — отмечает издание "Верстка". Журналисты дозвонились по номеру, принадлежащему российскому военному, и поговорила с его владельцем.

В начале разговора корреспондент обратился к "Ерусалимову" по имени-отчеству. Тот ответил "слушаю". Его спросили о его похоронах, которые прошли на днях и спросили, "в порядке ли он".

Но генерал Ерусалимов, или тот, который выдавал себя за него, не ответил на вопрос и начал расспрашивать, из какого издания ему звонят.

"Мы пишем про Россию", — ответил журналист, отметив, что это "независимое издание".

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"А вы пишете про Россию — телефончик че-то у вас не российский", — засомневался "Ерусалимов".

Журналист ответил, что сейчас находится в Казахстане и это местный номер. Но "генерала" это не успокоило.

"А. Не надо ничего писать про меня. Кто вам номер мой дал?" — узнав, что номер получен от коллег, "покойный" генерал попытался выяснить хоть что-то о коллегах журналиста, а получив отказ, сказал "привет коллегам" и бросил трубку.

Ранее появилась информация, что военный мог погибнуть в Balzi Rossi.

Сообщения о смерти генерала Игоря Ерусалимова появились в СМИ накануне вечером. Все они ссылались на украинского OSINT-блогера Necro Mancer, который нашел пост о похоронах и прощании с Ерусалимовым в чате московского района Солнцево.

СМИ и блогер предположили, что военный мог погибнуть при взрыве в ресторане Balzi Rossi в прошлую субботу. При этом других доказательств смерти Ерусалимова нет.

В телеграм-аккаунте, с которого выложили сообщение с фото венка и информацией о похоронах, было указано имя дочери Ерусалимова, а также в профиле были три ее фотографии. Но сам аккаунт был создан недавно и единственное изменение датировано 5 августа. У дочери генерала есть другой аккаунт и он больше напоминает настоящий да и ведется с 2021 года.

Так что журналисты предположили, что генерал может быть жив и кто-то намеренно пытается доказать, что он умер. Еще один аргумент в пользу того, что Ерусалимов может быть жив — его ИНН по-прежнему действует. Например, идентификационный номер зятя главкома ВКС Александра Чайко, погибшего 1 августа при взрыве в ресторане Balzi Rossi, был признан недействительным в тот же день.

Напомним, хоть взрыв в ресторане произошел в самом центре Москвы, официально о нем сообщил только мэр российской столицы Сергей Собянин.

Неизвестны имена погибших и кто был в ресторане в момент взрыва. О том, что там праздновали день рождения генерала Александра Чайко, журналисты узнавали самостоятельно. Вскоре появилась информация о похоронах неназванного "молодого генерала" на Троекуровском кладбище в Москве.