Взрыв в Balzi Rossi: в Москве тайно похоронили "друга" генерала Чайко, — соцсети (видео)

5 августа на Троекуровском кладбище состоялась церемония похорон "друга" генерала Александра Чайко, сообщили в соцсети. Церемония прошла тайно — без торжеств, маршей, музыки, с минимальным количеством гостей. Неизвестный наблюдатель заснял на видео церемонию, которая прошла под пристальным наблюдением Федеральной службы охраны (ФСО) России.

В ходе взрыва в ресторане Balzi Rossi мог погибнуть топ-офицера Сухопутных войск РФ, который является другом генерала Чайко, командующего Воздушно-космическими войсками, говорится в анонимном Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ". Днем 5 августа соответствующее сообщение появилось в канале, который пишет о тайных махинациях в Кремле и в российских спецслужбах. Отмечается, что событие произошло в условиях повышенной секретности. Согласно данным неназванных источников, речь может идти о гибели офицера ВС РФ в звании генерал-майора: его имя пока неизвестно, а информация не подтверждена.

На канале опубликовали 40-секундное видео с Троекуровского кладбища на окраине Москвы. Неизвестный оператор запечатлел, как сотрудники ФСО, полиции и ГАИ патрулируют въезд на кладбище и разворачивают машины, приближающиеся к входу. Кроме того, видно, что на церемонии присутствует относительно небольшое количество людей. Других деталей не видно из-за низкого качества записи. Между тем в посте указано, что на территорию кладбища привезли несколько автобусов с солдатами "Росгвардии", а войти можно было только через рамку металлоискателя. К тому же в пользу гипотезы о топофицере Сухопутных войск РФ говорит то, что у могилы выставили караул с флагом этого рода войск. Авторы "ВЧК-ОГПУ" отметили, что Александр Чайко служил в Сухопутных войсках, и это может подтвердить данные о личности погибшего.

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"По словам очевидцев, похоронили "относительно молодого" генерал-майора. Ходили слухи, что это друг Чайко (он родом из Сухопутных войск), который приехал к нему на юбилей в ресторан именно в момент взрыва", — говорится в сообщении.

Российское командование пока не называло имена погибших в результате взрыва в ресторане "Balzi Rossi" в Москве 1 августа. Кроме того, следователи также не выяснили, кто погиб, а кто получил ранения в результате инцидента на дне рождения генерала Чайко.

Взрыв в Москве — что произошло в ресторане Balzi Rossi

Отметим, что взрыв в Москве произошел вечером 1 августа, как сообщили российские СМИ. Сначала появилась информация о взрыве в районе Кудринской площади возле станции метро "Баррикадная". Затем СМИ написали об инциденте в ресторане, причем в первых официальных версиях речь шла о якобы "взрыве газа на кухне". Впоследствии выяснилось, что 1 августа ресторан закрыли для остальных посетителей, поскольку там должен был проходить юбилей российского высокопоставленного чиновника. РосСМИ из собственных источников установили, что речь шла о 55-летии командующего ВВС РФ Александра Чайко. В результате взрыва погибли трое (по другим данным — пятеро) человек и почти 20 получили ранения. Согласно предварительным версиям, взрывчатку принесла курьерка под видом подарка. Когда она проходила через металлоискатель, произошла детонация: погибли курьерка, охранник и еще один гость — зять Чайко Дмитрий Передрий.

Напоминаем, что 3 августа российские СМИ установили имена еще двух гостей, получивших ранения в результате взрыва в Москве.