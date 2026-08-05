Вибух у Balzi Rossi: у Москві таємно поховали "друга" генерала Чайка, — соцмережі (відео)

5 серпня на Троєкурівському кладовищі відбулась церемонія поховання "друга" генерала Олександра Чайка, розповіли у соцмережі. Церемонію провели таємно — без урочистостей, маршів, музики, з мінімальною кількістю гостей. Невідомий спостерігач зафіксував на відео церемонію, яка відбулась під пильним наглядом Федеральної служби охорони (ФСО) Росії.

Під час вибуху у ресторані Balzi Rossi міг загинути топофіцер з Сухопутних військ РФ, який є другом генерала Чайка, командувача Повітряно-космічними військами, ідеться в анонімному Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ". Вдень 5 серпня відповідний допис з'явився у каналі, який пише про таємні оборудки у Кремлі та в російських спецслужбах. Наголошується, що подія відбулась в умовах підвищеної секретності. Згідно з даними неназваних джерел, може іти мова про загибель офіцера ЗС РФ у званні генерал-майор: його ім'я поки не відоме, а інформацію не підтверджена.

У каналі опублікували 40-секундне відео з Троєкурівського кладовища на околиці Москви. Невідомий оператор зафіксував, як службовці ФСО, поліції та ДАІ патрулюють в'їзд на кладовище та розвертають машини, які наближаються до входу. Крім того, бачимо, що на церемонії присутня відносно невелика кількість людей. Інших деталей не видно через низьку якість запису. Тим часом у допис вказано, на територію кладовища привезли кілька автобусів з солдатами "Росгвардії", а увійти можна було лише через рамку металошукача. До всього, на користь гіпотези про топофіцера Сухопутних військ РФ говорить те, що біля могили встановили караул з прапором цього виду військ. Автори "ВЧК-ОГПУ" зауважили, що Олександр Чайко служив у Сухопутних військах, і це може підтвердити дані про особу загиблого.

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"За словами очевидців, поховали "відносно молодого" генерал-майора. Ходили розмови, що це друг Чайка (він родом із Сухопутних військ), який приїхав до нього на ювілей у ресторан саме в момент вибуху", — ідеться у дописі.

Російське командування поки не називало імен загиблих під час вибуху у ресторані Balzi Rossi у Москві 1 серпня. Крім того, розслідувачі також не дізнались, хто загинув, а хто отримав поранення внаслідок інциденту на дні народженні генерала Чайка.

Вибух у Москві — що сталось у ресторані Balzi Rossi

Зазначимо, вибух у Москві стався увечері 1 серпня, повідомили росЗМІ. Спершу з'явилась інформація про вибух у районі Кудринській площі біля метро "Барикадна". Далі медіа написали про інцидент у ресторані, при чому перші офіційні версії оговорили про начебто "вибух газу на кухні". Згодом з'ясувалось, що 1 серпня ресторан закрили для решти відвідувачів, оскільки мали провести ювілей російського топпосадовця. РосЗМІ з власних джерел встановили, що ішлося про 55-річчя командувач ПКС РФ Олександра Чайка. Внаслідок вибуху загинуло троє (за іншими даними — п'ятеро) осіб і майже 20 отримали поранення. Згідно з попередніми версіями, вибухівку принесла кур'єрка під виглядом подарунка. Коли вона проходила через металошукач, відбулась детонація: загинула кур'єрка, охоронець і ще один гість, зять Чайка Дмитро Передрій.

Нагадуємо, 3 серпня росЗМІ встановили імена ще двох гостей, які отримали поранення під час вибуху у Москві.