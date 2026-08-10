Антидронові сітки та вогневі позиції: як Чорнобиль готується до нової спроби вторгнення РФ, — ЗМІ

У 2022 році російські війська окупували Чорнобиль і рили окопи в "рудому" лісі. Коли росіяни відступали від Києва, їх вивезли до Білорусі. Тепер найпохмуріше місце на Землі готується до нового вторгнення.

Журналісти Der Spiegel відвідали Прип'ять — місто-привид у Київській області України, засноване 4 лютого 1970 року як супутнє місто Чорнобильської АЕС. Місто було повністю евакуйоване 27 квітня 1986 року через аварію на станції. У 2022 році російські солдати окупували це місце, взявши в заручники працівників АЕС, але їм довелося втікати. Тепер Київ знову готується до того, що Володимир Путін повторить цю помилку.

Окрім окупації радіоактивного міста, росіяни також обстріляли захисну оболонку реактора №4, пробивши в ній дірку. Дірку вже залатано, але листовий метал, використаний для ремонту, відбиває сонячне світло інакше, ніж решта конструкції.

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Росіяни атакували саркофаг АЕС Фото: РІА

Журналістів у Прип’яті супроводжував Антон Юхименко, один із двох екскурсоводів, який до початку повномасштабної війни возив сюди туристів. Раніше в Чорнобилі працювало 200 гідів. Тепер сюди привозять лише журналістів, військових та офіційні делегації.

Чорнобильська захисна оболонка — найбільша у світі пересувна споруда, будівництво якої обійшлося у понад два мільярди євро. Вона складається з 36 000 тонн сталі та має висоту 109 метрів, що вище, ніж у Статуї Свободи. Захисна оболонка була встановлена над руїнами реактора у 2016 році для запобігання викиду радіоактивних частинок. Вона була розрахована на 100 років експлуатації. Але тепер вона більше не функціонує належним чином: удар безпілотника в лютому 2025 року спричинив тліючу пожежу, яка зруйнувала мембрану всередині захисної оболонки.

Антон Юхименко каже, що повернувся до Чорнобиля одразу після відходу окупантів. Скрізь валялися уламки військової техніки.

"А ще росіяни викрали жорсткі диски з усіх комп’ютерів у цій зоні, бо шукали докази того, що Україна розробляє "брудну бомбу", — каже він; жодних доказів, звісно, росіяни не знайшли.

Юхименко возить групи з 2006 року. За його словами, тисячі туристів, зокрема з Росії, відвідували Чорнобиль.

Після 2022 року все змінилося, зокрема й життя цивільних працівників атомної електростанції: більшість із них мешкають у місті Славутич, яке було відбудовано на деякій відстані після катастрофи 1986 року.

До повномасштабного вторгнення вони щодня добиралися на роботу поїздом — але маршрут пролягав через куточок Білорусі, який відтоді став непрохідним. Україна підірвала залізничний міст, щоб запобігти використанню Росією цього маршруту для перекидання військ у разі чергової спроби вторгнення з півночі. Сьогодні співробітники атомної електростанції ночують у тимчасових гуртожитках, облаштованих у колишніх адміністративних будівлях на території об’єкта, і повертаються додому лише раз на два тижні.

У всій зоні армія готується до всіх можливих сценаріїв. Контрольно-пропускні пункти перекривають рух кожні кілька кілометрів, а на дорогах з’явилися траншеї. Також тут вирубують дерева для кращого огляду.

В іншому місці будівельні бригади просвердлюють отвори в асфальті на узбіччі шосе, встановлюють високі металеві стовпи та натягують на них антидронові пластикові сітки.

Хоча Білорусь, що розташована всього за 15 кілометрів, ще не вступила у війну, якщо ситуація зміниться, Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності FPV-дронів. Юхименко навіть каже, що перестав пристібатися в машині на той випадок, якщо налітає дрон і доведеться швидко вискочити.

Окопи росіян у рудому лісі у 2022 році

Протягом останніх місяців українські офіційні особи неодноразово попереджали про зростаючий ризик поширення війни на їхнього північного сусіда. У червні президент Володимир Зеленський висунув Білорусі ультиматум, вимагаючи закрити ретрансляційні станції в південних регіонах, через які Росія завдавала авіаударів по Україні. Білорусь виконала цю вимогу. Але лише кілька днів тому українські ЗМІ повідомили, що сусідня країна створює нову повітряно-десантну бригаду біля свого південного кордону.

Зараз тишу Чорнобиля порушує шум бензопил. Військові розчищають ліс, щоб забезпечити огляд річки.

"Або розширюють дорогу для важкої техніки. У будь-якому разі, це не обіцяє нічого доброго", — каже гід.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав, що робили російські окупанти в Чорнобилі, ігноруючи всі правила.

Також СБУ продемонструвала уламки БПЛА, який атакував ЧАЕС. Росія завдала удару дроном-камікадзе "Герань-2".