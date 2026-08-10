Антидроновые сетки и огневые точки: как Чернобыль готовится к новой попытке вторжения РФ, — СМИ

В 2022 году российские войска оккупировали Чернобыль и рыли окопы в "рыжем" лесу. Когда россияне отступали от Киева, их вывезли в Беларусь. Теперь самое мрачное место на Земле готовится к новому вторжению.

Журналисты Der Spiegel побывали в Припяти, городе-призраке в Киевской области Украины, основанном 4 февраля 1970 года как спутник Чернобыльской АЭС. Город полностью эвакуирован 27 апреля 1986 года из-за аварии на станции. В 2022 году российские солдаты оккупировали это место, взяв в заложники работников АЭС, но им пришлось бежать. Теперь Киев снова готовится к тому, что Владимир Путин повторит эту ошибку.

Кроме оккупации радиоактивного города, россияне также обстреляли защитную оболочку реактора №4, проделав в ней дыру. Пробоина уже заделана, но листовой металл, использованный для ремонта, отражает солнце иначе, чем остальная часть конструкции.

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Россияне атаковали саркофаг АЭС Фото: РИА

Журналистов в Припять сопровождал Антон Юхименко, один из двух экскурсоводов, который до полномасштабной войны возил сюда туристов. Раньше в Чернобыле действовало 200 гидов. Теперь сюда возят только журналистов, военных и официальные делегации.

Чернобыльская защитная оболочка — крупнейшая в мире передвижная конструкция, строительство которой обошлось более чем в два миллиарда евро. Она состоит из 36 000 тонн стали и имеет высоту 109 метров, что выше, чем у Статуи Свободы. Защитная оболочка была установлена ​​над руинами реактора в 2016 году для предотвращения выброса радиоактивных частиц. Она была рассчитана на 100 лет службы. Но теперь она больше не функционирует должным образом: удар беспилотника в феврале 2025 года вызвал тлеющий пожар, который разрушил мембрану внутри защитной оболочки.

Антон Юхименко говорит, что вернулся в Чернобыль сразу после ухода оккупантов. Повсюду валялись обломки военной техники.

"А еще россияне украли жесткие диски со всех компьютеров в зоне, потому что искали доказательства того, что Украина разрабатывает грязную бомбу", — говорит он, никаких доказательств, понятное дело, россияне не нашли.

Юхименко возит группы с 2006 года. По его словам, тысячи туристов, в том числе из России, посещали Чернобыль.

После 2022 года все изменилось, в том числе и жизнь гражданских служащих атомной электростанции: большинство из них живут в городе Славутич, который был отстроен на некотором расстоянии после катастрофы 1986 года.

До полномасштабного вторжения они ежедневно добирались до работы поездом — но маршрут проходил через уголок Беларуси, который с тех пор стал непроходимым. Украина взорвала железнодорожный мост, чтобы предотвратить использование Россией этого маршрута для переброски войск в случае очередной попытки вторжения с севера. Сегодня сотрудники атомной электростанции спят во временных общежитиях, оборудованных в бывших административных зданиях на территории объекта, и возвращаются домой только раз в две недели.

По всей зоне армия готовится ко всем возможным сценариям. Контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров, а на дорогах появились траншеи. Также тут вырубают деревья для лучшего обзора.

В другом месте строительные бригады сверлят отверстия в асфальте на обочине шоссе, вставляют высокие металлические столбы и натягивают на них антидроновые пластиковые сетки.

Хоть Беларусь, находящаяся всего в 15 километрах, еще не вступила в войну, если ситуация изменится, Чернобыль немедленно окажется в зоне досягаемости FPV-дронов. Юхименко даже говорит, что перестал пристегиваться в авто, на тот случай, если налетит дрон и придется быстро выскочить.

Окопы россиян в рыжем лесу в 2022 году

В последние месяцы украинские официальные лица неоднократно предупреждали о растущем риске распространения войны на их северного соседа. В июне президент Владимир Зеленский предъявил Беларуси ультиматум, потребовав закрыть ретрансляционные станции в южных регионах, через которые Россия направляла авиаудары по Украине. Беларусь выполнила это требование. Но всего несколько дней назад украинские СМИ сообщили, что соседняя страна создает новую воздушно-десантную бригаду у своей южной границы.

Сейчас тишину Чернобыля нарушает шум бензопил. Военные расчищают лес, чтобы создать линию обзора реки.

"Или расширяют дорогу для тяжелой техники. В любом случае, это не к добру", — говорит гид.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что делали российские оккупанты в Чернобыле, игнорируя все правила.

Также СБУ показала обломки БПЛА, который атаковал ЧАЭС. РФ ударила дроном-камикадзе "Герань-2".