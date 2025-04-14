Воровали даже чайники, открывали огонь и топтали Рыжий лес: новые детали оккупации ЧАЭС

В начале полномасштабной войны ВС РФ зашли в зону Чернобыльской аварии, надеясь захватить Киев. Достичь этого им не удалось, однако местные работники вспомнили, что творилось тогда в опасном районе.

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На месте событий побывали корреспонденты Business Insider.

В первые же дни Россия захватила Чернобыльскую зону отчуждения, которая охватывает разрушенную после катастрофы атомную электростанцию и город-призрак Припять. Продвигаясь по Рыжему лесу, вражеская бронетехника поднимала радиоактивную пыль. В конце концов штурм на Киев потерпел провал, и ВС РФ вышли со всей северной части страны.

Однако в зоне отчуждения до сих пор заметны остатки оккупации. Директор государственного агентства "Экоцентр", ответственного за мониторинг уровня радиации, Сергей Киреев рассказал, что вторжение врага превратило обычный рабочий день в хаос. Его подчиненных эвакуировали машиной и автобусом примерно в 7:00, на месте остался только руководитель.

Чернобыль частично заброшен Фото: Jake Epstein / Business Insider Вдоль обочины дороги по всей территории стоят бункеры, засыпанные песком и ветками Фото: Jake Epstein / Business Insider

Идя в направлении Киева, он прошел мимо военных, которые возводили укрепления и готовились принимать бой. Некоторые работники предпочли остаться в районе ЧАЭС. Когда могли, они выходили туда, где можно было поймать связь, и звонили начальнику, чтобы передать данные о ВС РФ. Затем эта информация передавалась Силам обороны.

"Мы взяли с собой то, что могли, но, к сожалению, не все. Если бы мы знали, что это такое, мы бы, конечно, действовали иначе. В основном мы брали документы — бухгалтерию, кадровую документацию", — вспомнил Киреев.

Он рассказал, что сначала оккупанты не трогали персонал, но потом стали строже и конфисковали у работников телефоны. Захватчики все грабили — от предприятий до общежитий, а их поведение, несмотря на опасность, становилось все более безрассудным.

Колючая проволока вблизи ЧАЭС является одним из многих укреплений Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Весь мир знает о зоне, об аварии на ЧАЭС. Их поведение здесь было таким, будто это обычная территория без каких-либо ограничений, будто здесь можно делать все, что хочешь", — подчеркнул руководитель "Экоцентра".

Захватчики в основном игнорировали указания в Чернобыльской зоне, в частности они пренебрегали определенными маршрутами во избежание более загрязненных радиацией территорий. Богдана Котик, руководитель одной из лабораторий, сообщила, что россияне уничтожили компьютеры, перенесли оборудование, ограбили шкафчики работников, устроили небольшие пожары и стреляли в стены. Старший инспектор Чернобыльской АЭС Александр Григораш пояснил, что некоторые вооруженные бойцы обыскивали офисы.

Остатки последствий российской оккупации Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Было повреждено оборудование, расположенное по периметру площадки радиационного контроля в зоне отчуждения. Похитили компьютеры, оргтехнику, чайники", — проинформировал он.

Григораш рассказал, что украинских охранников и военнослужащих захватили в плен. До конца марта 2022 года их удерживали в подвале, а затем вывезли в Россию. По состоянию на прошлый месяц во вражеском плену оставались примерно 70 человек из района Чернобыльской зоны отчуждения.

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