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Военный Фокус Российско-украинская война

Воровали даже чайники, открывали огонь и топтали Рыжий лес: новые детали оккупации ЧАЭС

ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона, Чернобыль, Припять, Чернобыльская зона отчуждения, зона отчуждения
Фото: Комсомольская правда | Местные работники передавали данные о ВС РФ Силам обороны

В начале полномасштабной войны ВС РФ зашли в зону Чернобыльской аварии, надеясь захватить Киев. Достичь этого им не удалось, однако местные работники вспомнили, что творилось тогда в опасном районе.

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На месте событий побывали корреспонденты Business Insider.

В первые же дни Россия захватила Чернобыльскую зону отчуждения, которая охватывает разрушенную после катастрофы атомную электростанцию и город-призрак Припять. Продвигаясь по Рыжему лесу, вражеская бронетехника поднимала радиоактивную пыль. В конце концов штурм на Киев потерпел провал, и ВС РФ вышли со всей северной части страны.

Однако в зоне отчуждения до сих пор заметны остатки оккупации. Директор государственного агентства "Экоцентр", ответственного за мониторинг уровня радиации, Сергей Киреев рассказал, что вторжение врага превратило обычный рабочий день в хаос. Его подчиненных эвакуировали машиной и автобусом примерно в 7:00, на месте остался только руководитель.

ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона, Чернобыль, Припять, Чернобыльская зона отчуждения, зона отчуждения Fullscreen
Чернобыль частично заброшен
Фото: Jake Epstein / Business Insider
ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона, Чернобыль, Припять, Чернобыльская зона отчуждения, зона отчуждения Fullscreen
Вдоль обочины дороги по всей территории стоят бункеры, засыпанные песком и ветками
Фото: Jake Epstein / Business Insider

Идя в направлении Киева, он прошел мимо военных, которые возводили укрепления и готовились принимать бой. Некоторые работники предпочли остаться в районе ЧАЭС. Когда могли, они выходили туда, где можно было поймать связь, и звонили начальнику, чтобы передать данные о ВС РФ. Затем эта информация передавалась Силам обороны.

"Мы взяли с собой то, что могли, но, к сожалению, не все. Если бы мы знали, что это такое, мы бы, конечно, действовали иначе. В основном мы брали документы — бухгалтерию, кадровую документацию", — вспомнил Киреев.

Он рассказал, что сначала оккупанты не трогали персонал, но потом стали строже и конфисковали у работников телефоны. Захватчики все грабили — от предприятий до общежитий, а их поведение, несмотря на опасность, становилось все более безрассудным.

ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона, Чернобыль, Припять, Чернобыльская зона отчуждения, зона отчуждения Fullscreen
Колючая проволока вблизи ЧАЭС является одним из многих укреплений
Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Весь мир знает о зоне, об аварии на ЧАЭС. Их поведение здесь было таким, будто это обычная территория без каких-либо ограничений, будто здесь можно делать все, что хочешь", — подчеркнул руководитель "Экоцентра".

Захватчики в основном игнорировали указания в Чернобыльской зоне, в частности они пренебрегали определенными маршрутами во избежание более загрязненных радиацией территорий. Богдана Котик, руководитель одной из лабораторий, сообщила, что россияне уничтожили компьютеры, перенесли оборудование, ограбили шкафчики работников, устроили небольшие пожары и стреляли в стены. Старший инспектор Чернобыльской АЭС Александр Григораш пояснил, что некоторые вооруженные бойцы обыскивали офисы.

ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона, Чернобыль, Припять, Чернобыльская зона отчуждения, зона отчуждения Fullscreen
Остатки последствий российской оккупации
Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Было повреждено оборудование, расположенное по периметру площадки радиационного контроля в зоне отчуждения. Похитили компьютеры, оргтехнику, чайники", — проинформировал он.

Григораш рассказал, что украинских охранников и военнослужащих захватили в плен. До конца марта 2022 года их удерживали в подвале, а затем вывезли в Россию. По состоянию на прошлый месяц во вражеском плену оставались примерно 70 человек из района Чернобыльской зоны отчуждения.

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