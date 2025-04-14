Крали навіть чайники, відкривали вогонь і топтали Рудий ліс: нові деталі окупації ЧАЕС

На початку повномасштабної війни ЗС РФ зайшли у зону Чорнобильської аварії, сподіваючись захопити Київ. Досягти цього їм не вдалося, однак місцеві працівники згадали, що коїлось тоді у небезпечному районі.

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На місці подій побували кореспонденти Business Insider.

У перші ж дні Росія захопила Чорнобильську зону відчуження, яка охоплює зруйновану після катастрофи атомну електростанцію та місто-привид Прип’ять. Просуваючись Рудим лісом, ворожа бронетехніка здіймала радіоактивний пил. Врешті штурм на Київ зазнав провалу, і ЗС РФ вийшли з усієї північної частини країни.

Однак у зоні відчуження досі помітні залишки окупації. Директор державного агентства "Екоцентр", відповідального за моніторинг рівня радіації, Сергій Кірєєв розповів, що вторгнення ворог перетворило звичайний робочий день на хаос. Його підлеглих евакуювали машиною й автобусом приблизно о 7:00, на місці залишився лише керівник.

Чорнобиль частково покинутий Фото: Jake Epstein / Business Insider Вздовж узбіччя дороги по всій території стоять бункери, засипані піском та гілками Фото: Jake Epstein / Business Insider

Йдучи в напрямку Києва, він проминув військових, які зводили укріплення й готувались приймати бій. Деякі працівники обрали залишитись в районі ЧАЕС. Коли могли, вони виходили туди, де можна було спіймати зв’язок, і дзвонили начальнику, щоб передати дані про ЗС РФ. Потім ця інформація передавалась Силам оборони.

"Ми взяли з собою те, що могли, але, на жаль, не все. Якби ми знали, що це таке, ми б, звичайно, діяли інакше. В основному ми брали документи — бухгалтерію, кадрову документацію", — згадав Кірєєв.

Він розповів, що спочатку окупанти не чіпали персонал, але потім стали суворішими й конфіскували у працівників телефони. Загарбники усе грабували — від підприємств до гуртожитків, а їхня поведінка попри небезпеку ставала дедалі безрозсуднішою.

Колючий дріт поблизу ЧАЕС є одним із багатьох укріплень Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Весь світ знає про зону, про аварію на ЧАЕС. Їхня поведінка тут була такою, ніби це звичайна територія без будь-яких обмежень, ніби тут можна робити все, що хочеш", — підкреслив керівник "Екоцентру".

Загарбники здебільшого ігнорували вказівки у Чорнобильській зоні, зокрема вони нехтували визначеними маршрутами для уникнення більш забруднених радіацією територій. Богдана Котик, керівниця однієї з лабораторій, повідомила, що росіяни знищили комп’ютери, перенесли обладнання, пограбували шафки працівників, влаштували невеликі пожежі та стріляли в стіни. Старший інспектор Чорнобильської АЕС Олександр Григораш пояснив, що деякі озброєні бійці обшукували офіси.

Залишки наслідків російської окупації Фото: Jake Epstein / Business Insider

"Було пошкоджено обладнання, розташоване по периметру майданчика радіаційного контролю в зоні відчуження. Викрали комп’ютери, оргтехніку, чайники", — проінформував він.

Григораш розповів, що українських охоронців і військовослужбовців захопили у полон. До кінця березня 2022 року їх утримували у підвалі, а потім вивезли у Росію. Станом на минулий місяць у ворожому полоні залишались приблизно 70 осіб з району Чорнобильської зони відчуження.

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