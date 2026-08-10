Український виробник дронів представив новий перехоплювач для "Шахедів": що про нього відомо

Оновлену версію дрона-перехоплювача LITAVR під назвою LITAVR+ випустила компанія F-Drones, відомий український виробник безпілотників.

Він створений для боротьби з реактивними "Шахедами", — розповів у інтерв’ю LB.ua керівник F-Drones Станіслав Хутор.

"LITAVR+ — це вдосконалена версія нашого основного перехоплювача, він розвиває швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Як і раніше, багато корисних функцій: власне програмне забезпечення, спеціальна система навігації (без GPS), система доведення до цілі (last mile, коли місію можна завершити без втручання пілота). І, звичайно, технологія дистанційного керування, коли пілот керує дроном фактично з будь-якої точки світу", — розповів Хутор.

Новий перехоплювач уже пройшов заводські випробування, зараз його тестують у бойових умовах. За словами Хутора, вже є випадки його ефективного застосування: збиття реактивних "Шахедів" з відповідними відеозвітами.

Відео дня

LITAVR+ вже випробували в бойових умовах

Він додав, що ще низка виробів перебуває на етапі тестування, однак інших подробиць не розкрив.

LITAVR — чим цікавий український дрон-перехоплювач

Що стосується дрона LITAVR, то, за інформацією Міністерства оборони України, його розробка розпочалася восени 2024 року, а вже влітку 2025-го він був успішно випробуваний і прийнятий на озброєння. З осені 2025 року розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до армії.

Заявлена максимальна швидкість — 350 км/год, а радіус дії становить 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем (СБС) зафіксував рекордний політ на відстань понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота польоту – 9 км.

Дрон оснащений одразу денною та тепловізійною камерами — пілот перемикається між ними під час польоту залежно від умов та часу доби.

Також він оснащений власною навігаційною системою non-GPS. Інтеграція з різними радарними системами та допомога пілотові в навігації здійснюються за допомогою власного програмного комплексу LARAG.

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