Украинский производитель дронов представил новый перехватчик для "Шахедов": что о нем известно

Обновленную версию дрона-перехватчика LITAVR под названием LITAVR+ выпустила компания F-Drones, известный украинский производитель беспилотников.

Он создан для борьбы с реактивными "Шахедами", рассказал в интервью LB.ua руководитель F-Drones Станислав Хутор.

"LITAVR+ — это усиленная версия нашего основного перехватчика, он развивает скорость 400 км/ч и даже чуть больше. По-прежнему много полезных фишек: собственный софт, специальная система навигации (без GPS), система донаведения на цель (last mile, когда миссию можно завершить без вмешательства пилота). И, конечно, технология дистанционного управления, когда пилот управляет дроном фактически из любой точки мира", – рассказал Хутор.

Новый перехватчик уже прошел заводские испытания, сейчас его испытывают в боевых условиях. По словам Хутора, уже есть результативные применения: сбивание реактивных "Шахедов" с соответствующими видеоотчетами".

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LITAVR+ уже испытали в боевых условиях

Он добавил, что еще ряд изделий на этапе тестирования, однако больше данных не раскрывал.

LITAVR — чем интересен украинский дрон-перехватчик

Что касается дрона LITAVR, то, по информации Министерства обороны Украины, его разработка началась осенью 2024 года, а уже летом 2025-го он был успешно испытан и кодифицирован. С осени 2025 года началось серийное производство и поставка изделия в армию.

Заявленная максимальная скорость – 350 км/ч, а рабочий радиус составляет 40 км. Подразделение Сил беспилотных систем (СБС) зафиксировало рекордный полет на дистанцию ​​более 80 км от точки взлета. Максимальная высота полета – 9 км.

Дрон оснащен сразу дневной и тепловизионной камерами – пилот переключается между ними в полете в зависимости от условий и времени суток.

Также он оборудован своей "non-GPS" навигацией. Интеграция с различными радарными системами и помощь в навигации пилота осуществляется через собственный программный комплекс LARAG.

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