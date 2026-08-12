Є такі факти: у СБУ підтвердили формування батальйонів з українських військовополонених (відео)

Служба безпеки України підтвердила, що в Росії створюються батальйони з українських військовополонених, яких потім відправляють на війну проти їхньої батьківщини.

Про це на прес-конференції "Протидія російській дезінформації. Викриття російських ЗМІ щодо полонених, обмінів та зниклих безвісти" в "Укрінформі" заявив голова об’єднаного центру з питань полонених українців при СБУ Андрій Пастернак.

"Нам відомо про такі батальйони. Разом із колегами з розвідки ми це фіксуємо. Такі факти є", — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

У свою чергу, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові після початку повномасштабного вторгнення стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.

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Крім того, з 24 лютого 2022 року по 10 липня 2026 року розпочато досудове розслідування у 635 кримінальних провадженнях щодо фактів неналежного поводження з українськими військовополоненими.

У лютому цього року Володимир Зеленський повідомляв, що на той момент у РФ перебувало близько 7 тисяч українських військовополонених, а в Україні — понад 4 тисячі російських.

Російські батальйони, сформовані з українських військовополонених: що відомо

6 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Міністерство оборони Росії оголосило про формування першої української добровольчої бригади спецназу з українських військовополонених та колишніх українських військовослужбовців, які нібито перебігли до Росії.

Російська армія нібито сформувала цю бригаду шляхом об’єднання кількох нерегулярних, так званих добровольчих підрозділів, зокрема батальйонів Максима Кривоноса та Олексія Береста, а також загонів Олександра Матросова та Мартина Пушкаря.

Інформація про бригаду з військовополонених була опублікована також на сайті російського "Добровольчого корпусу". Повідомлялося, що відповідно до рішення командування Міністерства оборони РФ підрозділи українських добровольців об’єднані в Українську Добровольчу бригаду спеціального призначення.

Її чисельність не розголошується, проте зазвичай такі формування налічують 2–5 тисяч осіб.

В ISW нагадали, що вперше зафіксували формування російськими військами бойових підрозділів з українськими військовополоненими у листопаді 2022 року. Останній російський батальйон "Богдан Хмельницький" з полоненими діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "ДНР" у західній частині Донбасу в грудні 2023 року.

Такі дії — це пряме порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що в РФ ще минулого року йшлося про формування спецбатальйонів із полонених бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що СБУ вручила повідомлення про підозру військовому, який у полоні знущався над побратимами.