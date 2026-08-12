Такие факты есть: в СБУ подтвердили формирование батальонов из украинских военнопленных (видео)

Служба безопасности Украины подтвердила факт создания в России батальонов из украинских военнопленных, которых потом отправляют на войну против их родины.

Об этом на пресс-конференции "Противодействие российской дезинформации. Разоблачение российских ИПСО в отношении пленных, обменов и пропавших без вести" в "Укринформе" заявил глава объединенного центра по пленным украинцам при СБУ Андрей Пастернак..

"Нам известно про такие батальоны. Со своими коллегами из разведки мы это фиксируем. Такие факты есть", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные после начала полномасштабного вторжения казнили по меньшей мере 345 сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

Відео дня

Кроме того, с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2026 года начато досудебное расследование в 635 уголовных производствах по фактам ненадлежащего обращения с украинскими военнопленными.

В феврале этого года Владимир Зеленский сообщал, что в РФ на тот момент находились около 7 тысяч украинских военнопленных, в Украине – более 4 тысяч российских.

Российские батальоны из украинских военнопленных: что известно

6 августа Институт изучение войны (ISW ) сообщал, что Министерство обороны России объявило о формировании первой украинской добровольческой бригады спецназа из украинских военнопленных и бывших украинских военнослужащих, якобы перебежавших в Россию.

Российская армия якобы сформировала эту бригаду путем слияния нескольких нерегулярных так называемых добровольческих частей, включая батальоны Максима Кривоноса и Алексея Береста, а также отряды Александра Матросова и Мартына Пушкаря.

Информация о бригаде из военнопленных была опубликована также на сайте российского "Добровольческого корпуса". Сообщалось, что в соответствии с решением командования министерства обороны РФ подразделения украинских добровольцев объединены в Украинскую Добровольческую бригаду специального назначения.

Ее численность не раскрывается, однако обычно такие формирования состоят из 2–5 тысяч человек.

В ISW напомнили, что впервые зафиксировали формирование российскими войсками боевых подразделений с украинскими военнопленными в ноябре 2022 года. Последний российский батальон "Богдан Хмельницкий" с пленными действовал в составе формирования "Каскад" так называемого МВД "ДНР" в западной части Донбасса в декабре 2023 года.

Такие действия — прямое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Напомним, в РФ еще в прошлом году говорили о формировании спецбатальонов из пленных бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ вручила подозрении военному, который в плену издевался над побратимами.