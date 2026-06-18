"Завхоз" в бараках РФ: СБУ вручила подозрении военному, который в плену издевался над побратимами

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении военнослужащего Сил обороны Украины, который попал в плен и, как подозревают, согласился сотрудничать с российскими властями. Фигурант работал в администрации колонии, в которой содержались другие пленные сослуживцы. Чем занимался подозреваемый в российском плену и какой срок ему грозит?

Военнослужащий, фигурирующий в деле СБУ, после попадания в плен работал так называемым "завхозом" на 2-м этаже барака № 8 в "Калининской исправительной колонии", сообщила СБУ 18 июня. На самом деле мужчина не имел отношения к хозяйственным делам, а вместо этого пытал и издевался над другими украинскими пленными. В результате таких пыток один украинец скончался, а десятки других получили ранения, выяснили следователи.

Правоохранители не назвали имя фигуранта, которому 18 июня вручили уведомление о подозрении. Указано, что он вернулся в Украину во время обмена пленными в марте 2025 года. Мужчина служил в звании старшего стрелка в Национальной гвардии Украины и попал в плен в июне 2022 года. Попав в плен к россиянам, подозреваемый присоединился к издевательствам над другими украинскими военными. СБУ собрала доказательства того, что он применял физическое и психологическое насилие, заставлял людей выполнять сверхтяжелые физические задания.

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"Установлено, что в результате его пыток погиб один пленный украинский военнослужащий, десятки других получили телесные повреждения различной степени тяжести", — заявили в СБУ.

В течение года следователи собирали показания пленных, которые контактировали с подозреваемым. В итоге было собрано достаточно доказательств, и ему было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса. Статья касается военнопленных, совершивших насилие в отношении других пленных и при этом "занимавших руководящее положение". Если суд признает вину бывшего стрелка НГУ, его могут отправить в колонию на срок от 5 до 8 лет.

СБУ опубликовала фотографию, сделанную во время вручения уведомления о подозрении. Лицо фигуранта скрыто: на снимке виден мужчина в черной одежде, рядом с которым стоят сотрудники СБУ, Военной контрразведки и ГБР.

Преступления в плену у РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о военнослужащем, которого вернули в ходе обмена, но затем возникли подозрения относительно его поведения. Об этой ситуации написал командующий 1-м армейским корпусом Денис Прокопенко, который в прошлом командовал полком "Азов" НГУ и попал в плен после обороны "Азовстали" и Мариуполя. Прокопенко написал об обмене, который состоялся 24 мая 2025 года. Он подчеркнул, что в списках не было ни одного "азовца", тем временем вернулся "подонок, который просил нож у охранников, чтобы резать наших бойцов". Позже СМИ "Громадське" написали, что речь шла, как подозревают, об Анатолии Тараненко, который попал в плен до 2022 года.

Напоминаем, что для проведения парада 9 мая Кремль согласился на обмен 1000 на 1000 пленных, но с тех пор прошло полтора месяца, а соглашение до сих пор не выполнено. В частности, РФ осуществила два обмена — 15 мая и 5 июня.