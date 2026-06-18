"Завгосп" у бараках РФ: СБУ вручила підозру військовому, який у полоні знущався з побратимів

Служба безпеки України завершила розслідування щодо військовослужбовця Сил оборони України, який потрапив у полон та, як підозрюють, погодився на співпрацю з російською владою. Фігурант працював на адміністрацію колонії, у якій утримували інших полонених побратимів. Чим займався підозрюваний у російському полоні та який термін йому загрожує?

Військовий, який фігурує у провадженні СБУ, після потрапляння у полон працював так званим "завгоспом" 2-го поверху барака №8 у "Калінінській виправній колонії", повідомило СБУ 18 червня. Чоловік насправді не був дотичним до господарських справ, а натомість катував та знущався з інших українських полонених. Після таких катувань один українець помер, а десятки інших отримали поранення, з'ясували слідчі.

Правоохоронці не назвали імені фігуранта, якому 18 червня вручили підозру. Вказано, що він повернувся в Україну під час обміну полоненим у березні 2025 року. Чоловік служив на посаді старшого стрільця у Національній гвардії України та потрапив у полон у червні 2022 року. Потрапивши до росіян, підозрюваний долучився до знущань з інших українських військових. СБУ зібрало докази того, що він чинив фізичне та психологічне насильство, примушував людей виконувати надважкі фізичні завдання.

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"Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших — отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", — заявили в СБУ.

Протягом року слідчі збирали покази полонених, які контактували з підозрюваним. В підсумку зібрали достатньо доказів та оголосили підозру за ч. 2 ст. 431 Кримінального кодексу. Стаття стосується військовополонених, які вчинили насильство проти інших полонених і при цьому "перебували на становищі старшого". Якщо суд визнає провину колишнього стрільця НГУ, тому може його посадити в колонію на термін 5-8 років.

СБУ опублікувала фото, зроблене під час вручення підозри. Обличчя фігуранта закрите: бачимо чоловіка у чорному одязі, поруч з яким стоять службовці СБУ, Військової контррозвідки та ДБР.

Злочини у полоні РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про військовослужбовця, якого повернули під час обміну, але потім з'явились підозри щодо його поведінки. Про таку ситуацію написав командувач 1 армійського корпусу Денис Прокопенко, який у минулому командував полком "Азов" НГУ та потрапив у полон після оборони "Азовсталі" та Маріуполя. Прокопенко написав про обмін, який відбувся 24 травня 2025 рок. Він наголосив, що у списках не було жодного "азовця", тим часом повернувся "покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців". Згодом медіа "Громадське" написало, що ішлося, як підозрюють, про Анатолія Тараненка, який потрапив у полон до 2022 року.

Нагадуємо, для проведення параду на 9 травня Кремль погодився на обмін 1000 на 1000 полонених, але з того часу пройшло півтора місяця, але угоду досі не виконали. Зокрема, РФ допустила два обміни — 15 травня та 5 червня.