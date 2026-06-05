Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими: додому повернулися 185 захисників

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу до України повернулося 185 військових в обмін на 185 окупантів з РФ. Також до України повертається один цивільний.

В Україну повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", — зазначив президент.

Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official Українські військові повернулися додому з полону Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Спершу про обмін повідомили в Росії, зазначивши, що до процесу обміну були залучені посередники з ОАЕ, передає "ТАСС".

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Російська сторона повідомила, що їхні військові перебувають на території Білорусі.

Кого повернула додому Україна

У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Більша частина з них перебувала в полоні з 2022 року, частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Зокрема, серед визволених є учасник унікальної вертолітної операції — повітряного мосту до "Азовсталі". Також є ті, хто потрапив в полон під час Курської операції Сил оборони України.

Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому виповнилося — 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є два офіцери.

У координаційному центрі відзначили роль США та ОАЕ в поверненні українців додому.

"Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", — наголосили в повідомленні.

Попередні обміни полоненими між Україною та Росією

Нагадаємо, що 15 травня у межах масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 205 військовослужбовців. Це стало першим етапом домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Окрім перемир'я напередодні 9 травня президент США Дональд Трамп оголосив масштабний обміном військовополоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". Пізніше цю інформацію підтвердив і Володимир Зеленський та додав, що для України ключовим питанням залишається повернення своїх людей із російського полону, а не парад в РФ.

Також Фокус писав, що попередній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 24 квітня. Тоді з російського полону додому повернулися 193 українські військовослужбовці. Серед звільнених були бійці Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія з одного боку блокує процес обміну військовополоненими, а з іншого — виходить у публічний простір і каже, що це Україна відмовляється забирати своїх.