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Военный Фокус Украина и РФ: обмен военнопленными

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными: домой вернулись 185 защитников

Украина вернула домой 185 пленных
Украинские пленные после обмена | Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз в Украину вернулось 185 военных в обмен на 185 оккупантов из РФ. Также в Украину возвращается один гражданский.

В Украину возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", — отметил президент.

Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена
Украинские военные вернулись домой из плена

Сперва об обмене сообщили в России, отметив, что к процессу обмена были привлечены посредники из ОАЭ, передает "ТАСС".

Российская сторона сообщила, что их военные находятся на территории Беларуси.

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Кого вернула домой Украина

В Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большая часть из них находилась в плену с 2022 года, часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. В частности, среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции — воздушного моста к "Азовстали". Также есть те, кто попал в плен во время Курской операции Сил обороны Украины.

Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 62 года. Среди освобожденных сегодня Защитников есть два офицера.

В координационном центре отметили роль США и ОАЭ в возвращении украинцев домой.

"Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — отметили в сообщении.

Предыдущие обмены пленными между Украиной и Россией

Напомним, что 15 мая в рамках масштабного обмена пленными Украина вернула домой 205 военнослужащих. Это стало первым этапом договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".

Кроме перемирия накануне 9 мая президент США Дональд Трамп объявил масштабный обменом военнопленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Позже эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский и добавил, что для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена, а не парад в РФ.

Также Фокус писал, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда из российского плена домой вернулись 193 украинских военнослужащих. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия с одной стороны блокирует процесс обмена военнопленными, а с другой — выходит в публичное пространство и говорит, что это Украина отказывается забирать своих.