Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными: домой вернулись 185 защитников

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз в Украину вернулось 185 военных в обмен на 185 оккупантов из РФ. Также в Украину возвращается один гражданский.

В Украину возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года", — отметил президент.

Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official Украинские военные вернулись домой из плена Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Сперва об обмене сообщили в России, отметив, что к процессу обмена были привлечены посредники из ОАЭ, передает "ТАСС".

Российская сторона сообщила, что их военные находятся на территории Беларуси.

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Кого вернула домой Украина

В Координационном центре по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большая часть из них находилась в плену с 2022 года, часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. В частности, среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции — воздушного моста к "Азовстали". Также есть те, кто попал в плен во время Курской операции Сил обороны Украины.

Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 62 года. Среди освобожденных сегодня Защитников есть два офицера.

В координационном центре отметили роль США и ОАЭ в возвращении украинцев домой.

"Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — отметили в сообщении.

Предыдущие обмены пленными между Украиной и Россией

Напомним, что 15 мая в рамках масштабного обмена пленными Украина вернула домой 205 военнослужащих. Это стало первым этапом договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".

Кроме перемирия накануне 9 мая президент США Дональд Трамп объявил масштабный обменом военнопленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". Позже эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский и добавил, что для Украины ключевым вопросом остается возвращение своих людей из российского плена, а не парад в РФ.

Также Фокус писал, что предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда из российского плена домой вернулись 193 украинских военнослужащих. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия с одной стороны блокирует процесс обмена военнопленными, а с другой — выходит в публичное пространство и говорит, что это Украина отказывается забирать своих.