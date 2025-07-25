В РФ заявили о формировании спецбатальонов из пленных бойцов ВСУ: какая реакция СНБО

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виктор Водолацкий рассказал о причине, по которой украинские военнопленные якобы не возвращаются домой. Политик озвучил фейк об угрозе их жизни и заявил, что в России их "спасут" и записывают в специальные батальоны Вооруженных сил РФ.

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Пленные украинцы, которые якобы не захотели возвращаться в Украину, добровольно идут в российскую армию, заявил депутат в комментарии росСМИ ТАСС. Водолацкий пытался убедить россиян, что военные ВСУ, приехав из плена, "попадают в штрафбаты". Чтобы спасти свою жизнь, они записываются в российскую армию, сказал депутат Госдумы.

РосСМИ опубликовало комментарий Водолацкого 25 июля и напомнило, что два дня назад состоялся третий раунд переговоров в Стамбуле, на котором, среди прочего, говорили об обмене пленными. Политик озвучил очередной фейк о том, что украинских военных после возвращения "отправляют в штрафбаты и батальоны теробороны" и "бросают в ад". После этого на линии фронта у них за спинами стоят "нацисты, которые стреляют и не дают отступать", сказал он. Поэтому люди остаются и вступают в украинские спецбатальоны под командованием ВС РФ, подытожил Водолацкий.

Пленные военнослужащие — депутат РФ Водолацкий об украинских батальонах Фото: Скриншот

На заявление депутата РФ откликнулись в Центре противодействия дезинформации СНБО. Ведомство заявило, что россияне распространили фейк, поскольку на самом деле военнопленные имеют право не продолжать службу и уволиться из армии.

"Подобные заявления являются частью новой информационной кампании, цель которой — дискредитировать украинскую власть, посеять недоверие среди населения и подорвать моральный дух", — заявили в ЦПД.

Пленные военнослужащие — ЦПД опровергло фейк РФ Фото: Скриншот

Пленные военнослужащие — детали

Отметим, Фокус писал о подразделении ВС РФ, которое состояло из пленных военнослужащих ВСУ. Об этом осенью 2023 года сообщили аналитики Института изучения войны. Выяснилось, что в российской армии существует батальон им. Богдана Хмельницкого, в который вербуют украинцев. Ориентировочное количество личного состава в этом подразделении — около 70 человек. Аналитики при этом отметили, что такие действия являются нарушением Женевской конвенции, поскольку пленным нельзя находиться в местах боевых действий.

Между тем 23 июля в Стамбуле состоялась третья встреча делегаций Украины и РФ, которая длилась около 40 минут. По итогам встречи медиа написали, что договорились об обмене военнопленными, кроме того, речь шла о возвращении гражданских, который удерживают на территории РФ в колониях и тюрьмах.

Предыдущие встречи состоялись 16 мая и 2 июня. После майского раунда появились договоренности об обмене 1000 на 1000, после июньского — 1200 на 1200.

Во время третьей встречи в Стамбуле состоялся очередной обмен пленными. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, это девятый этап обмена на основе договоренностей украинской и российской делегаций. Среди прочих, удалось вернуть домой последнего украинского военного, который попал в плен в первые дни вторжения на острове Змеином.

Напоминаем, 17 июля расследователи проекта "Схемы" сообщили, что идентифицировали врача, который издевался над пленными украинцами и на теле одного из них вырезал издевательскую надпись.