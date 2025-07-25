У РФ заявили про формування спецбатальйонів з полонених бійців ЗСУ: яка реакція РНБО

Депутат Державної думи Російської Федерації Віктор Водолацький розповів про причину, через яку українські військовополонені начебто не вертаються додому. Політик озвучив фейк про загрозу їхньому життю і заявив, що у Росії їх "врятують" та записують у спеціальні батальйони Збройних сил РФ.

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Полонені українці, які начебто не схотіли повертатись в Україну, добровільно ідуть в російську армію, заявив депутат у коментарі росЗМІ ТАСС. Водолацький намагався переконати росіян, що військові ЗСУ, приїхавши з полону, "потрапляють у штрафбати". Щоб врятувати своє житя, вони записуються у російську армію, сказав депутат Держдуми.

РосЗМІ опублікувало коментар Водолацького 25 липня і нагадало, що два дні тому відбувся третій раунд переговорів в Стамбулі, на якому, серед іншого, говорили про обмін полоненими. Політик озвучив черговий фейк про те, що українських військових після повернення "відправляють у штрафбати та батальйони тероборони" і "кидають у пекло". Після цього на лінії фронту у них за спинами стоять "нацисти, які стріляють і не дають відступати", сказав він. Тому люди лишаються та вступають в українські спецбатальйони під командуванням ЗС РФ, підсумував Водолацький.

Полонені військовослужбовці - депутат РФ Водолацький про українські батальйони Фото: Скриншот

На заяву депутата РФ відгукнулись у Центрі протидії дезінформації РНБО. Відомство заявило, що росіяни поширили фейк, оскільки насправді військовополонені мають право не продовжувати службу та звільнитись з армії.

"Подібні заяви є частиною нової інформаційної кампанії, мета якої — дискредитувати українську владу, посіяти недовіру з-поміж населення та підірвати моральний дух", — заявили у ЦПД.

Полонені військовослужбовці - ЦПД спростувало фейк РФ Фото: Скриншот

Полонені військовослужбовці — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підрозділ ЗС РФ, який складався з полонених військовослужбовців ЗСУ. Про це восени 2023 року повідомили аналітики Інституту вивчення війни. З'ясувалось, що в російській армії існує батальйон ім. Богдана Хмельницького, у який вербують українців. Орієнтовна кількість особового складу у цьому підрозділі — близько 70 осіб. Аналітики при цьому наголосили, що такі дії є порушенням Женевської конвенції, оскільки полоненим не можна перебувати у місцях бойових дій.

Тим часом 23 липня у Стамбулі відбулась третя зустріч делегацій України та РФ, яка тривала близько 40 хвилин. За підсумками зустрічі медіа написали, що домовились про обмін військовополоненими, крім того, ішлося про повернення цивільних, який утримують на території РФ в колоніях та тюрмах.

Попередні зустрічі відбулись 16 травня та 2 червня. Після травневого раунду з'явились домовленості про обмін 1000 на 1000, після червневого — 1200 на 1200.

Під час третьої зустрічі у Стамбулі відбувся черговий обмін полоненими. Як заявив президент України Володимир Зеленський, це дев'ятий етап обміну на основі домовленостей української та російської делегацій. Серед інших, вдалось повернути додому останнього українського військового, який потрапив у полон у перші дні вторгнення на острові Зміїному.

Нагадуємо, 17 липня розслідувачі проєкту "Схеми" повідомили, що ідентифікували лікаря, який знущався з полонених українців та на тілі одного з них вирізав знущальний надпис.