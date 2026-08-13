В "Укрзалізниці" показали, що знайшли після загибелі машиніста поїзда, атакованого "Шахедом"

Вранці 13 серпня російські окупанти за допомогою реактивного "Шахеда" атакували пасажирський поїзд "Дніпро-Одеса", в результаті чого загинули двоє людей.

Удар безпілотника припав на локомотив, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник. Коли потягова бригада завершила відправку пасажирів, евакуйованих з поїзда, до Одеси на автобусах, на місці трагедії виявили сумну знахідку, повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Знайшли рацію, яка була у машиніста, по якій він встиг передати нам останнє повідомлення про евакуацію…", — написав він, опублікувавши фото обвугленого пристрою.

Фото: Олександр Перцовський / Facebook

Напад на пасажирський поїзд в Одеській області: що розповідають очевидці

Вранці, після того як було зафіксовано загрозу з боку БПЛА, пролунала вказівка зупинити поїзд. У цей момент він заїжджав на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Через різкий маневр "Шахеда" у локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки та власної евакуації. Машиніст і його помічник загинули на місці.

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Усі 340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані в безпечне місце.

У коментарі для "Новини.LIVE" одна з пасажирок поїзда, яка перебувала у вагоні № 10, розповіла, що поїзд не доїхав до станції буквально 100 метрів, і це, на її думку, певною мірою врятувало не одну людину.

За її словами, люди, вибігши з поїзда, попрямували до лісосмуги. Вона побачила, що горить ліва сторона локомотива, а також уламки дрона впали на поле й загорілися. Чоловіки почали гасити вогонь: хто тапками, хто футболками, щоб він не поширився далі.

За її словами, людей, серед яких були й немовлята, евакуювали на шкільних автобусах.

У коментарі дівчина також звернула увагу на один момент. За її словами, коли було оголошено повітряну тривогу, хотіли, щоб пасажири доїхали до станції, де б вони могли сховатися або евакуюватися.

Це сталося через те, що "більшість блогерів і пересічних людей час від часу публікують відео, на яких їм не подобається, як їх висаджують у полях вночі чи вдень", і всі з цього приводу обурюються та просять, щоб "Укрзалізниця" зупинялася на певних станціях, бо там є укриття.

"З огляду на це, "Укрзалізниця" ухвалила рішення зупинятися лише на станціях. На жаль, до станції нам не вистачило 100 метрів. Боюся уявити, якби ми доїхали до цієї станції, "Шахед" міг би потрапити не в перший вагон, де були машиніст і його помічник, а, на жаль, у вагони, де були пасажири. Тому я вважаю розумним, що якщо є тривога, потрібно зупинятися одразу", — зазначила пасажирка поїзда.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 16:00 з місця події евакуйовано ще 525 пасажирів, серед яких 130 дітей.

"Для перевезення людей у безпечні місця задіяно ще 15 автобусів. На жаль, постраждала одна дитина. Допомогу надано на місці. Евакуаційні заходи тривають. Відповідні служби продовжують працювати на місцях і забезпечувати безпеку людей", — написав він.

Евакуація пасажирів поїзда в Одеській області Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Нагадаємо, що вже після удару по поїзду "Дніпро-Одеса" росіяни атакували ще один тепловоз в Одеській області.

Також повідомлялося, що дрон РФ завдав удару по поїзду в Херсоні.