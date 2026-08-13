В "Укрзализныце" показали, что нашли после гибели машиниста поезда, атакованного "Шахедом"

Утром 13 августа российские оккупанты реактивным "Шахедом" атаковали пассажирский поезд "Днепр-Одесса", убив двух человек.

Удар беспилотника пришелся по локомотиву, в результате чего погибли машинист и его помощник. Когда поездная бригада закончила отправку пассажиров, эвакуированных с поезда, в Одессу на автобусах, на месте трагедии обнаружили печальную находку, сообщил председатель АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Нашли рацию, находившуюся у машиниста, по которой он успел передать нам последнее сообщение об эвакуации…", — написал он, опубликовав фото обугленного аппарата.

Фото: Александр Перцовский / Facebook

Удар по пассажирскому поезду в Одесской области: что говорят очевидцы

Утром после того, как была зафиксирована угроза БПЛА, прозвучало указание об остановке поезда. В этот момент он заходил на станцию ​​для безопасной эвакуации пассажиров. Из-за резкого маневра "Шахеда" у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и собственной эвакуации. Машинист и его помощник погибли на месте.

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Все 340 пассажиров и поездная бригада эвакуированы в безопасное место.

В комментарии "Новини.LIVE" одна из пассажирок поезда, которая была в вагоне №10, рассказала, что поезд не доехал до станции буквально 100 метров, и это в какой-то мере, считает она, спасло не одного человека.

По ее словам, люди, выбежав из поезда, направились в сторону посадки. Она увидела, что горит левая сторона локомотива, а также обломки дрона упали на поле и загорелись. Мужчины начали тушить огонь кто тапками, кто футболками, чтобы он не распространился дальше.

По ее словам, людей, среди которых были и младенцы, эвакуировали на школьных автобусах.

В комментарии девушка также указала на один момент. По ее словам, когда была объявлена воздушная тревога, хотели, чтобы пассажиры доехали до станции, где бы они укрылись или были эвакуированы.

Произошло это по той причине, что "большинство блогеров и простых людей периодически выставляют видео, что им не нравится, как их высаживают в полях ночью или днем", и все по поводу этого возмущаются и просят, чтобы "Укрзализныця" останавливалась на определенных станциях, потому что там есть укрытие.

"Исходя из этого, "Укрзализныця" приняла решение останавливаться только на станциях. К сожалению, до станции мы не доехали 100 метров. Боюсь представить, если бы мы доехали до этой станции, "Шахед" мог бы попасть не в первый вагон, где были машинист и его помощник, а, к сожалению, в вагоны, где были пассажиры. Поэтому я считаю разумным, что если есть тревога, нужно останавливаться сразу", — отметила пассажирка поезда.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 16:00 с места происшествия эвакуированы еще 525 пассажиров, из них 130 детей.

"Для перевозки людей в безопасные места задействовано еще 15 автобусов. К сожалению, пострадал один ребенок. Помощь предоставлена ​​на месте. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Соответствующие службы продолжают работать на местах и ​​обеспечивать безопасность людей", — написал он.

Эвакуация пассажиров поезда в Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Напомним, уже после удара по поезду "Днепр-Одесса" россияне атаковали еще один тепловоз в Одесской области.

Также сообщалось, что дрон РФ ударил по поезду в Херсоне.