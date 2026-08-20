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РФ ударила по Києву посеред дня: горить бізнес-центр в Голосіївському районі (оновлення)

фото стовпа диму після удару РФ
РФ атакувала Київ вдень 20 серпня (ілюстративне фото) | Фото: З відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар Росії по столиці вдень 20 серпня. Згідно з даними адміністрації, від падіння уламків загорівся бізнес-центр у Голосіївському районі. Жителі Києва чули кілька вибухів під час денного обстрілу.

Повідомлення Кличко про наслідки удару РФ вдень 20 серпня з'явилось у Telegram-каналі посадовця о 17:38. Інформації про жертв поки що немає.

скрин допису Кличка про денний обстріл Києва 20 серпня
Удар по Києву — Кличко про денний обстріл 20 серпня
Фото: Скриншот

О 18:10 з'явилось нове повідомлення у каналі Кличка. Мер написав, що у приміщенні бізнес-центру у Голосіївському районі загинула одна людина і ще двоє отримали поранення. Уточнюється, що рятувальники продовжують пошук постраждалих.

Оновлення 18:33 — міський голова написав, що росіяни цілеспрямовано атакували обʼєкт критичної інфраструктури: назва не вказана. Кличко попередив, що будуть перебої з гарячою водою у Деснянському районі та, частково, у Дніпровському районі. Зазначимо, на порталі КМДА зазначено, що ці райони належать до ТЕЦ-6.

Відео дня
скрин допису Кличка про пошкодження тепломережі 20 серпня
Удар по Києву — Кличко про пошкодження тепломережі 20 серпня
Фото: Скриншот

Удар по Києву — деталі обстрілу вдень 20 серпня

Повітряні сили оголосили сигнал повітряної тривоги для Києва о 17:03. Ішлося про загрозу близько трьох дронів РФ, які летіли у напрямку української столиці. Командування повідомило, що БпЛА прямували у бік Вишгорода, Києва, Броварів, пройшли Київське водосховище та Березань.

Тим часом місцеві пабліки інформували про рух дронів РФ, які петляли над Києвом та передмістям. Близько 17:21 з'явилось повідомлення, що безпілотник, ймовірно, збили. У КМДА додали, що змінився режим роботи метрополітену. Вказано, що змінився напрямок руху поїздів на "червоній" та "зеленій" гілках.

скрин допису КМДА про зміну роботи метро після денного удару 20 серпня
Удар по Києву — КМДА про зміну роботи метро 20 серпня
Фото: Скриншот

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