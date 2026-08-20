РФ ударила по Києву посеред дня: горить бізнес-центр в Голосіївському районі (оновлення)

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив удар Росії по столиці вдень 20 серпня. Згідно з даними адміністрації, від падіння уламків загорівся бізнес-центр у Голосіївському районі. Жителі Києва чули кілька вибухів під час денного обстрілу.

Повідомлення Кличко про наслідки удару РФ вдень 20 серпня з'явилось у Telegram-каналі посадовця о 17:38. Інформації про жертв поки що немає.

Удар по Києву — Кличко про денний обстріл 20 серпня Фото: Скриншот

О 18:10 з'явилось нове повідомлення у каналі Кличка. Мер написав, що у приміщенні бізнес-центру у Голосіївському районі загинула одна людина і ще двоє отримали поранення. Уточнюється, що рятувальники продовжують пошук постраждалих.

Оновлення 18:33 — міський голова написав, що росіяни цілеспрямовано атакували обʼєкт критичної інфраструктури: назва не вказана. Кличко попередив, що будуть перебої з гарячою водою у Деснянському районі та, частково, у Дніпровському районі. Зазначимо, на порталі КМДА зазначено, що ці райони належать до ТЕЦ-6.

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Удар по Києву — Кличко про пошкодження тепломережі 20 серпня Фото: Скриншот

Удар по Києву — деталі обстрілу вдень 20 серпня

Повітряні сили оголосили сигнал повітряної тривоги для Києва о 17:03. Ішлося про загрозу близько трьох дронів РФ, які летіли у напрямку української столиці. Командування повідомило, що БпЛА прямували у бік Вишгорода, Києва, Броварів, пройшли Київське водосховище та Березань.

Тим часом місцеві пабліки інформували про рух дронів РФ, які петляли над Києвом та передмістям. Близько 17:21 з'явилось повідомлення, що безпілотник, ймовірно, збили. У КМДА додали, що змінився режим роботи метрополітену. Вказано, що змінився напрямок руху поїздів на "червоній" та "зеленій" гілках.

Удар по Києву — КМДА про зміну роботи метро 20 серпня Фото: Скриншот

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